Vacunación y trámites sin bajarse del auto: la prueba piloto que se hará en Mendoza

El Gobierno anunció recientemente el lanzamiento de Punto Vehicular Mendoza, una modalidad de atención pública que permite a los ciudadanos acceder a servicios del Estado como la vacunación sin bajar del auto con turnos reducidos que deberán solicitarse previamente para que se garantice la atención.

La iniciativa se desarrollará el próximo sábado 25, de 10 a 13, en la playa oficial de la Casa de Gobierno. Durante esta jornada se combinará la aplicación de vacunas con la realización de trámites del Registro Civil, con el objetivo de agilizar la atención y facilitar el acceso a sectores prioritarios de la población.

Los ciudadanos tendrán la posibilidad de tramitar DNI y pasaportes bajo esta modalidad ágil y accesible. Habrá 30 turnos disponibles, que deberán gestionarse con anticipación.

Durante la jornada “Punto Vehicular Mendoza” y en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, el Ministerio de Salud y Deportes colocará vacunas del Calendario de Vacunación a personas que no tengan completo su esquema.

El objetivo es priorizar el acceso de aquellas personas que tienen dificultad para asistir en días y horarios de atención habituales ya sea por edad, dificultades de movilidad o condiciones médicas, entre otras.

cuarentena colas bancos parque desierto vacunacion (1).JPG Operativo de vacunación en Mendoza. ALF PONCE / MDZ

La idea de esta estrategia novedosa, denominada “AutoVac”, es brindar la posibilidad de inmunizarse sin bajarse del vehículo a quienes se acerquen al estacionamiento de la playa oficial de la Casa de Gobierno. Es importante destacar que se podrá acceder a las vacunas correspondientes del Calendario de Vacunación de forma espontánea.

¿Cómo solicitar el turno para los trámites del Registro Civil?

Para solicitar tu turno debes seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar en el siguiente enlace:

https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul

2- Colocar tipo de documento

3- Escribir tu número de DNI (verifica colocar el correcto para evitar demoras)

4- Indicar apellido y nombre (si ya has tramitado en gobierno a través de ventanilla única lo colocará por defecto)

5- Indicar tu correo electrónico (por favor es muy importante que sea correcto, chequealo, se sugieren correos de gmail)

6- Indicar número de celular

7- Zona: Ventanilla única

8- Sector: Punto Vehicular Mendoza

9- Tramites: elegir trámite que realizarás (DNI, Pasaporte, Vacunación. Importante: en el caso de realizar DNI y Vacunación debes completar dos veces)

10- En el campo blanco, indicar tu edad

11- Fecha: elegir 25 de abril (sábado)

12- Horario: elegir entre los horarios disponibles.

Te llegará tu turno al correo electrónico informado, no hace falta que confirmes si vas a asistir. En caso de no asistir, debes anularlo del enlace indicado en el correo electrónico.