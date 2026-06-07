Aysam informó que hay cortes imprevistos en el suministro de agua potable

Aysam comunicó a través de sus canales oficiales que hay interrupción en el suministro de agua potable en algunas zonas de Godoy Cruz y Guaymallén.

La empresa Aysam informó este domingo que en distintos sectores del Gran Mendoza se registran cortes imprevistos en el suministro de agua potable debido a distintos factores. Quedaron afectadas varias zonas de los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz.

La situación en Godoy Cruz Durante las primeras horas de la tarde de este domingo Aysam comunicó por sus canales oficiales que el suministro de agua potable se había interrumpido en Sol y Sierra, y Solidaridad.

Según comunicó la compañía, el corte se produjo debido a "falta de energía de la empresa proveedora". De momento no hay precisiones sobre cuánto podría durar esta situación.

Aysam informó un corte en Godoy Cruz

Antes se produjeron cortes en Guaymallén Algunas horas antes, cerca del mediodía de este domingo, Aysam había informado que la rotura de un caño maestro había provocado la interrupción del abastecimiento de agua potable "desde 9 de Julio a Callejón Escorihuela y de San Francisco del Monte a Elpidio González".