Comienza una nueva edición del Festival Nacional del Tango en La Falda

La Falda recibirá el 24 y 25 de julio la 42ª edición del Festival Nacional del Tango, con figuras destacadas, certamen de voces y actividades gratuitas.

La ciudad de La Falda se prepara para vivir una nueva edición de su icónico Festival Nacional de Tango.

La Falda volverá a convertirse este fin de semana en la capital nacional del 2x4 con la realización de la 42ª edición del Festival Nacional del Tango, uno de los encuentros más tradicionales de la música ciudadana en Argentina. El evento se desarrollará el 24 y 25 de julio en el Auditorio Municipal Carlos Gardel.

El evento que convoca a amantes del género de todo el país, ofrecerá una programación que combinará artistas consagrados, nuevas voces y múltiples propuestas culturales para vecinos y turistas.

Como ocurre cada invierno, el festival trascenderá las tradicionales Noches de Gala y se extenderá por distintos espacios de la ciudad con milongas, espectáculos gratuitos, exhibiciones de danza, talleres, muestras y concursos, consolidando a La Falda como uno de los principales destinos tangueros del país.

Programación La programación reunirá a referentes del género junto a artistas de proyección nacional. El viernes subirán al escenario Jesús Hidalgo, Ariel Ardit, la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda, ballets invitados y los finalistas del tradicional Certamen de Voces, una competencia que desde hace décadas impulsa a nuevos intérpretes de todo el país.

El sábado será el turno del cierre a cargo de Nahuel Pennisi, acompañado por orquestas típicas, conjuntos instrumentales, compañías de danza y los ganadores del certamen, en una propuesta que busca mantener viva la esencia del tango al tiempo que incorpora nuevas expresiones artísticas.