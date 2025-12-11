La Ciudad de Mendoza celebrará el Día Nacional del Tango con una gran velada gratuita

La Ciudad de Mendoza ofrecerá este viernes 12 una noche gratuita de música, danza, formación y gastronomía en la plaza Independencia.

La plaza Independencia será escenario de clases, presentaciones artísticas y gastronomía para celebrar el Día Nacional del Tango.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una velada especial en homenaje al Día Nacional del Tango, con una propuesta abierta al público y sin costo que tendrá lugar este viernes 12, desde las 20, en la plaza Independencia. El encuentro reunirá música en vivo, formación, gastronomía y la presencia de destacados referentes mendocinos del género.

La actividad comenzará con clases y práctica de tango dictadas por Pipistrela Tango, compañía reconocida por su impronta contemporánea y su enfoque didáctico. Quienes asistan podrán aprender y perfeccionar pasos guiados por Oscar Arce, Noelia Argumedo, Marita Gómez y René Guzmán. La musicalización estará a cargo de Ansuya Difonso, creando un ambiente ideal para disfrutar, bailar y compartir.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación de la Orquesta y el Ballet de Tango Municipal de la Ciudad de Mendoza, que llenarán la plaza con el inconfundible espíritu del 2×4. Además, habrá propuestas gastronómicas para acompañar la experiencia.

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Tango? En Argentina, el 11 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Tango en homenaje a dos figuras fundamentales del género: Carlos Gardel —nacido un 11 de diciembre de 1890 o 1887, según distintas versiones— y Julio de Caro, nacido el mismo día pero en 1899.

Ambos artistas dejaron una huella profunda en la historia del tango: Gardel como su voz más emblemática y De Caro como innovador musical, responsable de transformar la estética del género.