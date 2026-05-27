Un hombre embrujó e hipnotizó a decenas de personas en una transitada calle de Mendoza: mirá qué sucedió

Con una calma que contrastaba claramente con el agitado ritmo del tráfico de las calles Paso de los Andes y Sobremonte de la Quinta Sección , una persona llamó poderosamente la atención de aquellos que caminaban por la zona. El ruido del tráfico incesante de la hora pico comenzó a mezclarse con una extraña melodía que provenía de un instrumento de viento.

El músico cambió las vibración de una de las calles más transitadas de la Ciudad de Mendoza.

El flautista de la Paso de los andes fotos (1)

El responsable de la irrupción urbana, era un hombre vestido con una campera de abrigo oscura, pantalones color bordeaux y unos bolsos cruzados, el músico avanzaba a paso lento mientras ejecutaba un instrumento de viento de madera, similar a una flauta o quena. Con un semblante pacífico y concentrado en su soplido, parecía ajeno al movimiento a su alrededor.

La sorpresa de los transeúntes en plena calle Paso de los Andes:

El flautista que sorprendió a mendocinos y turistas en plena calle Paso de los Andes Una postal mendocina que recordó al Flautista de Hamelín. Video: Federico Croce - MDZ

Las personas que caminaban por la zona miraban en todas las direcciones intentando buscar de dónde salía esa apacible melodía que parecía intentar aplacar el sonido de autos, motos y colectivos que suelen rugir en ese horario caótico en los alrededores del Gimnasio Municipal nº 1.

La música del instrumento de viento intentaba llevarse el ruido de los motores:

La ciudad cambió su intensa vibración del caos vehicular con el sonido del flautista callejero Video: Federico Croce - MDZ

Una coincidencia visual generó una interesante paradoja en plena vereda: mientras los carteles de fondo anunciaban el drama de Shakespeare con expresiones intensas y teatrales, en primer plano el músico ofrecía una postal de absoluta tranquilidad y simpleza.

El flautista de la Paso de los andes fotos (3) Una verdadera sorpresa que llamó poderosamente la atención al contrastar con el caos de la ciudad. Foto: Federico Croce - MDZ

Las postal, sencillamente encantadora por el aire tan sereno que caracterizaba al artista, inyectó una dosis de agradable música al caos vehicular de la mañana. Este medio le consultó su nombre: "Eduardo Aparicio", respondió con total amabilidad y continuó su camino cual Flautista de Hamelín, cuyo objetivo era llevarse el ruido de los motores y dejar una caricia musical en el oído de mendocinos y turistas.