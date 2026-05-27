Todas quieren este look de Pampita: las claves para un outfit re lindo y canchero

Descubrí las claves del último look de Pampita, un outfit que fusiona comodidad y elegancia con prendas básicas reversionadas.

Carolina Pampita Ardohain se destacó con un outfit que combinó a la perfección comodidad con elegancia. Sentada muy relajada, la modelo lució un pantalón de denim de silueta amplia en azul clásico, junto con una remera sin mangas satinada en tono crudo que le dio un toque de luz a la parte superior.

El secreto del éxito de este estilismo radicó en las proporciones y en el juego de texturas, dos elementos que Pampita ya domina con una naturalidad que da envidia.

Pampita optó por unos jeans wide leg de tiro medio-alto, una silueta que continúa reinando en el street style gracias a su capacidad de estilizar las piernas y lograr un aire effortless chic que es justamente lo que todas buscan pero pocas logran: ese "me puse lo primero que encontré" que en realidad requiere horas de prueba y error frente al espejo.

La pieza estrella que elevó el conjunto fue, sin embargo, la musculosa satinada en color off-white, que presentaba un sofisticado cuello volcado, un diseño que rompió con la informalidad del denim y agregó una textura lúdica y elegante que transformó el look. Para cerrar el conjunto, la modelo incorporó unas botas de caña corta en punta, confeccionadas en gamuza color arena o beige, que además tienen la ventaja de ser cómodas.

Replicar esta fórmula es sumamente sencillo si se presta atención a los detalles de calidad, y para lograr el balance de Pampita, la clave está en buscar prendas básicas pero con una vuelta de tuerca, y compensar el volumen visual en la parte superior con una prenda más al cuerpo o de caída fluida que evite el efecto "bolsa".