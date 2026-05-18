Después de días de especulaciones y una sorpresiva confirmación de ruptura, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a enfrentar las cámaras. Fiel a su estilo, no esquivó el tema y confirmó su reconciliación con Martín Pepa . La modelo aprovechó la oportunidad para hacer un furioso descargo contra el asedio mediático.

Consultada si finalmente "ganó el amor", Pampita fue categórica y aclaró que los sentimientos nunca estuvieron en duda. El verdadero obstáculo de la pareja no es emocional, sino puramente logístico.

Embed - Pampita se sinceró tras los rumores de ruptura con Martín Pepa y fue tajante: "Malabares para que..."

"Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo, y tenemos hijos" , detalló la conductora, dejando en claro el complejo escenario que atraviesan.

Además, cerró la puerta de cuajo a la posibilidad de que alguno de los dos se mude definitivamente para convivir: "No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno. Seguiremos así, intentando todas las veces que sea necesario" confió la modelo. También se encargó de espantar fantasmas, remarcando que siempre que se separaron fue "en re buenos términos, no por terceros" y con mucho cariño.

Furia contra los medios y una decisión drástica

pampita y martin pepa La mediática y una fuerte versión que la deja mal parada. Archivo MDZ

El punto de mayor tensión llegó cuando le preguntaron por qué, si se querían tanto, había blanqueado la separación días atrás. Visiblemente cansada de la intromisión, Pampita confesó que se sintió acorralada por el periodismo.

"Estaban torturando a todos mis amigos y familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos, tranquilos, porque se meten demasiado", disparó sin filtros. Para la modelo, el nivel de escrutinio cruzó un límite: "Dicen cosas feas y hay familias detrás".

A raíz de esta situación, anunció una medida tajante respecto a su exposición pública: "A partir de ahora voy a tratar de no decir nada de mi vida personal, sentimental, y espero que así se metan menos. No sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo".

Para cerrar, la modelo aclaró que no busca "prensa" con sus crisis y que, de hecho, intentan mantener el romance lo más lejos posible de las cámaras. "Muchas veces él está acá y ustedes ni se enteran. Él no es del medio, no le interesa, no vive acá hace más de 20 años".