"Les presto mis zapatos": la cruda y sensible carta de Pampita a su hija Blanca a 20 años de su nacimiento

Hay fechas que, lejos de desdibujarse con el paso del tiempo, toman una profundidad que solo el amor y la ausencia pueden explicar. Este 15 de mayo, el calendario de Carolina "Pampita" Ardohain marcó una cifra que estremece: el vigésimo aniversario del nacimiento de su hija Blanca.

A través de sus redes sociales, la modelo y conductora decidió romper el silencio con un mensaje cargado de palabras crudas y conmovedoras, dedicado a la pequeña que falleció en 2012 y que hoy habita en cada rincón de su memoria.

El conmovedor posteo recolectó miles de mensajes de apoyo de figuras del espectáculo y seguidores anónimos.

Bajo el concepto recurrente de "Les presto mis zapatos", Pampita construyó un relato que busca explicar lo inexplicable: cómo es caminar el mundo sin la presencia física de un hijo. " A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran, les presto mis zapatos", comenzó escribiendo la conductora, en una publicación que rápidamente superó los cientos de miles de reacciones.

Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 y su recuerdo permanece intacto en cada gesto de su madre.

LES PRESTO MIS ZAPATOS A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza c (2)

El texto funcionó como un recorrido sensorial por los seis años que compartieron: desde el olor de los rulos despeinados al viento hasta el sonido de una risa ruidosa que provocaba lágrimas de alegría. Carolina describió a Blanca no solo como su hija, sino como una maestra, una amiga leal y una "mariposa divertida" que cambió para siempre su escala de prioridades.

A diferencia de otros años donde el duelo se mantuvo en una esfera más reservada, esta vez Pampita profundizó en la dimensión espiritual de su pérdida. Mencionó estampitas guardadas como tesoros y manos entrelazadas rezando en silencio, elementos que la ayudaron a transitar el vacío dejado por aquella bacteria que, tras unas vacaciones en México, desencadenó un final abrupto en una clínica de Santiago de Chile.

LES PRESTO MIS ZAPATOS A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza c (1) "Una princesa de cuento vestida de colores", así describió la modelo a su hija mayor en el emotivo texto. @pampitaoficial

"A los que no descubrieron que el amor todo lo puede, a los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años... Les presto mis zapatos", concluyó la conductora. Con estas palabras, Pampita no solo homenajeó a Blanca, sino que reafirmó que el vínculo trasciende la muerte. En una industria que a menudo prioriza lo efímero, su mensaje se erigió como un recordatorio brutal y necesario sobre la fragilidad de la vida y la fuerza indestructible del recuerdo.

Todas las palabras de Pampita en el aniversario número 20 del nacimiento de Blanca Vicuña

LES PRESTO MIS ZAPATOS

A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada…

A los que que no se les iluminó la vida con un hijo…

A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo…

Les presto mis zapatos.

A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día…

A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento…

A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona…

Les presto mis zapatos.

A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas…

A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña…

A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa …

Les presto mis zapatos.

A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón …

A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte…

A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado…

Les presto mis zapatos.

A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente…

A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza …

A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño…

Les presto mis zapatos.

A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino…

A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio…

A los que no saben de Dios y su infinito corazón…

Les presto mis zapatos.

A los que nunca perdieron lo más preciado…

A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo…

A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran…

Les presto mis zapatos.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede…

A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años…

A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte …

Les presto mis zapatos.