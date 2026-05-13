Luego de las fuertes acusaciones contra Pampita: Martín Pepa llegó al país y sorprendió con su reacción

La novela entre Pampita y Martín Pepa sumó información tras la supuesta y escandalosa separación. Sin embargo, el empresario pisó suelo argentino y se encontró con las cámaras de LAM (América TV) en búsquedas de respuestas. Luego de las versiones que aseguraban una "tortura telefónica" y un hartazgo por parte del polista, así reaccionó al llegar a la Argentina.

¿Dijo algo? Apenas cruzó la puerta de arribos, las cámaras lo interceptaron para consultarle si su intención era reconquistar a la modelo o si la distancia había jugado en contra.

Pepa , con la mirada fija y paso directo hacia un vehículo que lo esperaba, ignoró al movilero y se subió sin mediar palabra. Esta actitud desató la indignación en el panel del programa, donde lo tildaron de maleducado por no haber tenido un mínimo gesto de cortesía tras haber compartido meses de alta exposición mediática con la conductora.

Embed - Crece la polémica con los fuertes detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Se le soltó la cadena"

Más allá del silencio del polista, Yanina Latorre reveló el pasado lunes la trama de la ruptura. Según la conductora, Pampita se habría negado a aceptar el final de la relación, impulsada por la ilusión de mantener el vínculo. En ese contexto, se filtró que la modelo le habría "mendigado" por teléfono ante la creciente distancia de él, quien ya instalado en Londres le respondía con un rotundo no mientras retomaba contacto con una mujer de su pasado.

La frustración por la postura inquebrantable de Pepa habría provocado una reacción explosiva en Carolina. Trascendió que, en medio del despecho, a la modelo "se le saltó la cadena" y terminó insultándolo de arriba abajo a través de una catarata de llamados y mensajes.

El punto más picante de la filtración involucra directamente al entorno de Martín Pepa. Lejos de mostrarse apenados por el desenlace, su círculo íntimo asegura que la familia del polista está feliz y "festeja" la separación. Desde su costado, consideran que el vínculo nunca terminó de consolidarse y señalan a Carolina como una persona "muy absorbente" para el estilo de vida de Martín.