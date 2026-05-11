Pampita revolucionó las redes con fotos desde la playa tras la separación y dejó un picante mensaje

Pampita fue nuevamente noticia por una nueva separación y la segunda con Martín Pepa. Ellos ya se habían distanciado meses atrás y ahora decidieron ponerle punto final a la historia de amor tras tratar de que todo funcionara nuevamente.

Luego de reconocer que estaba soltera, la modelo compartió un posteo que levantó suspiros y admiración por parte de sus seguidores. Desde las playas de Miami, Carolina deslumbró con un look increíble.

Pero esto no es todo, ya que eligió una canción que muchos tomaron como indirecta luego de todo lo que se dijo de ella en los diversos programas de televisión tras la separación : "Saben cómo me llamo, pero no de qué estoy hecho. No conocen el peso que cargué sobre mi pecho ".

"Ignoran el precio de cada paso que doy y lo que me ha costado ser quien hoy soy", expresa otra parte de la canción que eligió para musicalizar el video. El clip se volvió viral al instante y deja en claro la profunda reflexión de Pampita tras la noticia que la tuvo nuevamente como tema principal.

Pampita Pampita desde Miami. Foto: Instagram / @pampitaoficial.

Por su lado, los usuarios elogiaron su figura: "La más linda de la Argentina", "Cuando te multen por exceso de belleza, yo pagaré tu fianza", "La soltera más codiciada", fueron algunos comentarios en el posteo.