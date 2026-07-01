Roberto Pettinato reapareció en la televisión y le declaró la guerra a Mario Pergolini: "Habría que echarlo"

Más picante que nunca, Pettinato no tuvo piedad con Pergolini y destrozó al periodista en una nota para LAM.

Roberto Pettinato volvió a fiel a su estilo filoso y lanzó una serie de comentarios sobre Mario Pergolini durante una nota para LAM. Todo surgió cuando el cronista del programa de América TV le mencionó unas recientes declaraciones del conductor y le pidió su opinión.

Todo comenzó cuando el movilero le recordó a Pettinato la frase de Pergolini, quien había asegurado que Flor Peña "debería llamarse al silencio y no decir nada". Sin demasiadas vueltas, el exconductor de Duro de domar respondió muy picante: "Eso dijo... Qué fuerte".

Esto fue lo que dijo Roberto Pettinato en LAM sobre Mario Pergolini "Habría que echarlo a Pergolini y sacarle el programa. Ya desapareció Pergolini hace años", disparó el periodista, dejando en claro su postura.

Luego, al ser consultado por el presente de Pergolini, tanto en la televisión abierta como en el streaming, el músico expresó: "Sí, bueno, ¿y qué? ninguno ya somos lo que éramos, en otras palabras".

El conductor fue entrevistado para LAM. Captura de pantalla Youtube América TV. Cuando el cronista le consultó si se refería a que eran "de otra generación", el exintegrante de Sumo dijo: "Sí, imaginate yo. Si él ya quedó como de otra generación, imaginate yo".