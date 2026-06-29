Mario Pergolini fulminó a Florencia Peña tras el reclamo millonario a Luzu TV

Mario Pergolini no dudó en arremeter contra la actriz luego de la noticia que salió a la luz sobre el impresionante monto que reclama por la desvinculación.

El escándalo entre Florencia Peña y Luzu TV sigue generando revuelo luego de que salió a la luz el reclamo millonario que realizó la actriz. Es que tanto ella como miembros de la producción fueron desvinculados al instante por compartir una noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi.

En medio de todo esto, el periodista Pablo Layus, reveló el monto millonario que reclaman a Luzu TV: "Estamos hablando de cifras realmente importantes. Estoy contando y son 8 ceros, adelante tendría un dos". Se trata nada más y nada menos que de 200 millones de pesos, monto que podría cambiar según el comunicador.

Mario Pergolini se hizo eco de esta información y no dudó en apuntar contra Florencia Peña, quien estuvo de invitada en Otro Día Perdido: "Ahora quiere hacer juicio la caradura, es tremendo".

La dura crítica de Mario Pergolini a Florencia Peña "¿En serio querés hacer juicio? Porque no te llamás a silencio. A veces se gana, a veces se pierde", sentenció Mario Pergolini. Este comentario se da luego de la editorial que hizo en el ciclo de El Trece.