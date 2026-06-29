Conmovido: la reacción de Mario Pergolini tras la trágica muerte de Ernestina Pais

Mario Pergolini decidió hablar en su programa sobre la terrible manera en la que la periodista perdió la vida y se mostró conmocionado.

La muerte de Ernestina Pais sigue conmocionando al mundo del espectáculo y de la televisión. Mario Pergolini decidió hablar sobre esta triste noticia y lo hizo en su stream que sale al aire por Vorterix, allí el conductor se mostró completamente conmovido.

El siniestro ocurrió el viernes pocos minutos antes de las 19:30 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro. De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, el Honda Civic conducido por la periodista atravesó el paso a nivel cuando la barrera se encontraba descendida.

"Fue un golpe horrendo... La verdad es que es algo muy feo porque era una mujer querida", comenzó diciendo el conductor de Otro Día Perdido sobre el trágico fallecimiento de Pais.

La reacción de Mario Pergolini por el fallecimiento de Ernestina Pais Por otro lado, comentó: "Es una pena, la verdad. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo". La actriz recibió el último adiós en un velorio íntimo y sus restos ya descansan en el Cementerio de la Chacarita, precisamente en el Panteón de Actores.