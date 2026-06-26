Mery del Cerro confesó el peor momento de su vida y emocionó a Mario Pergolini: "Automáticamente quedo internada"

En una entrevista íntima con Mario Pergolini, la actriz abrió su corazón por primera vez y relató el proceso médico que vivió en secreto.

Mery del Cerro se quebró al aire al relatar la pérdida de su embarazo antes de viajar por trabajo a Uruguay. / Captura Eltrece

Mery del Cerro sorprendió a todos durante su visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece. Con total franqueza, la modelo y actriz reveló las duras experiencias de salud que le tocó atravesar en el último año, manteniéndolas hasta hoy bajo un estricto hermetismo.

El primer golpe llegó justo antes de mudarse sola a Uruguay para filmar la serie Margarita. “Perdimos un embarazo con Meme (Javier Bouquet). Cuatro días antes de cruzar el charco me entero que el embarazo no había prosperado”, confesó visiblemente conmovida. En el país vecino, su única confidente y sostén fue su compañera de elenco, Isabel Macedo.

Tras ser operada de urgencia por un tumor encapsulado, los médicos le informaron que su caso sería objeto de estudio. Captura Eltrece La dura experiencia de salud que Del Cerro le detalló a Pergolini Al regresar a la Argentina, un fuerte malestar estomacal encendió las alarmas. Lo que sospechaba que era una gastritis terminó en una internación inmediata por una formación de siete centímetros en el abdomen. “Los médicos me dijeron: 'tenés un tumor súper vascularizado'”, relató.

Mery del Cerro en la obra Charlie y la fábrica de chocolates. Instagram @merydelcerrook La intervención quirúrgica resultó exitosa y el tumor estaba encapsulado. Sin embargo, la posterior espera de 40 días por los estudios histoquímicos generó una enorme angustia familiar. Afortunadamente, el resultado trajo alivio, aunque los especialistas le advirtieron que su cuadro era tan atípico que se transformó en "un caso de estudio".