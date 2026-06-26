La espectacular película que acaba de estrenar en Disney Plus y te atrapa desde el primer minuto

La plataforma finalmente estrenó una película que era una de las más esperadas y ya está arrasando fuertemente.

Disney Plus finalmente estrenó la película más esperada del mes de junio y la está rompiendo en la plataforma. Se trata nada más y nada menos que de Avatar: Fuego y cenizas, la producción audiovisual dirigida por James Cameron.

En esta nueva entrega, el director lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.

En esta nueva película, la familia de Jake y Neytiri se enfrenta a una tribu Na'vi hostil, el Pueblo de las Cenizas, liderado por el implacable Varang, mientras los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.

La película ya está disponible en Disney Plus. Archivo / MDZ. El film llegó a la plataforma el pasado 24 de junio junto a diferentes producciones audiovisuales de primer nivel. Los fans tendrán que esperar un mes para poder ver la nueva e impactante historia.