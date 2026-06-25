Esta comedia negra de 105 minutos convierte un divorcio en una guerra a muerte

Cuando el desgaste de una pareja llega al extremo, lo más lógico sería que derive en una separación. Sin embargo, qué pasaría si el divorcio dejara de ser una opción y el homicidio aparece como la única alternativa perfectamente razonable. Eso es lo que propone esta película recientemente estrenada en Prime Video que arrasa en la plataforma.

Estrenada en 2026, Sobre tu cadáver (Over Your Dead Body) es una comedia negra dirigida por Jorma Taccone y protagonizada por Jason Segel y Samara Weaving. La película se lanzó el pasado 10 de junio en Prime Video, y ha logrado permanecer en el Top 10 de la plataforma, imponiéndose entre lo más visto.

Una escapada romántica convertida en campo de batalla Samara Weaving y Jason Segel en Sobre tu cadáver. Amazon Prime Video Dan y Lisa atraviesan una crisis matrimonial que parece no tener retorno. Con la excusa de intentar recomponer el vínculo, viajan a una cabaña aislada en medio del bosque para pasar unos días juntos. Lo que ninguno sabe es que el otro llega con un plan secreto: asesinar a su pareja y terminar de una vez por todas con una convivencia que se volvió insoportable.

A partir de esa premisa, el filme construye un juego de engaños, resentimientos acumulados y situaciones cada vez más ridículas. Y cuando la historia parece encaminada hacia un duelo entre dos personas incapaces de separarse de forma civilizada, aparecen terceros que complican todavía más un panorama ya bastante caótico.

La película es una adaptación de la cinta noruega El viaje (2021). Aunque conserva la premisa central, la nueva versión adopta un tono más cercano a la acción estadounidense contemporánea, con secuencias más espectaculares y un humor menos seco que el original escandinavo.