Esta comedia negra de 105 minutos convierte un divorcio en una guerra a muerte
Esta brutal comedia negra convierte un matrimonio en una batalla campal, y arrasa en Prime Video.
Cuando el desgaste de una pareja llega al extremo, lo más lógico sería que derive en una separación. Sin embargo, qué pasaría si el divorcio dejara de ser una opción y el homicidio aparece como la única alternativa perfectamente razonable. Eso es lo que propone esta película recientemente estrenada en Prime Video que arrasa en la plataforma.
Estrenada en 2026, Sobre tu cadáver (Over Your Dead Body) es una comedia negra dirigida por Jorma Taccone y protagonizada por Jason Segel y Samara Weaving. La película se lanzó el pasado 10 de junio en Prime Video, y ha logrado permanecer en el Top 10 de la plataforma, imponiéndose entre lo más visto.
Una escapada romántica convertida en campo de batalla
Dan y Lisa atraviesan una crisis matrimonial que parece no tener retorno. Con la excusa de intentar recomponer el vínculo, viajan a una cabaña aislada en medio del bosque para pasar unos días juntos. Lo que ninguno sabe es que el otro llega con un plan secreto: asesinar a su pareja y terminar de una vez por todas con una convivencia que se volvió insoportable.
A partir de esa premisa, el filme construye un juego de engaños, resentimientos acumulados y situaciones cada vez más ridículas. Y cuando la historia parece encaminada hacia un duelo entre dos personas incapaces de separarse de forma civilizada, aparecen terceros que complican todavía más un panorama ya bastante caótico.
La película es una adaptación de la cinta noruega El viaje (2021). Aunque conserva la premisa central, la nueva versión adopta un tono más cercano a la acción estadounidense contemporánea, con secuencias más espectaculares y un humor menos seco que el original escandinavo.
Lejos de tratarse de una reflexión profunda sobre el matrimonio, el director entiende que la gracia está en llevar el conflicto a niveles caricaturescos y convertir cada discusión conyugal en una escena de acción exagerada, cargada de violencia gráfica y humor incómodo.
Mirá el tráiler de esta película de Prime Video
La película juega claramente en el terreno de las comedias negras más salvajes, con ecos de La guerra de los Rose, El Sr. y Sra. Smith y de ciertos trabajos de los hermanos Coen, aunque con una dosis de gore mucho más generosa. Hay amputaciones, disparos y un cúmulo de accidentes ridículos que puede resultar agotador para algunos espectadores pero que encaja bastante bien con el espíritu de la propuesta.
Además de Segel y Weaving, el elenco también incluye a Paul Guilfoyle, Keith Jardine, Timothy Olyphant yJuliette Lewis.
Originalmente, el largometraje se estrenó en marzo en el Festival de South by Southwest, seguido de un estreno en cines limitado. Fue durante los primeros días de junio que se sumó al catálogo de Prime Video donde rápidamente se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma.
Sobre tu cadáver no es una película para todos. No es un thriller plagado de tensión ni mucho menos, es una comedia descontrolada llena de sangre, malas decisiones y matrimonios condenados al desastre. 105 minutos de diversión macabra, consciente de su propia ridiculez y bastante más entretenida de lo que su premisa podría hacer pensar.