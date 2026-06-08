La serie de Netflix con episodios de 30 minutos que es ideal para arrancar la semana con una sonrisa

Entre la cantidad de opciones que ofrece el streaming , es muy fácil omitir decenas de títulos que el algoritmo no te muestra y que quedan perdidas entre las tendencias del momento. Si estás buscando una serie buena y corta para ver en Netflix , no te pierdas esta recomendación.

Lanzada en marzo de 2023, Wellmania es una comedia dramática australiana de 8 episodios creada por Brigid Delaney y Benjamin Law. Inspirada en el libro Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness, la serie se lanzó en un momento en donde los discursos sobre el bienestar inundaron las redes sociales, los podcasts y los libros de autoayuda. Sin embargo, esta ficción encontró la forma de abordar esa temática desde la sátira y con una protagonista que está muy lejos de ser un ejemplo a seguir.

La historia sigue a Liv Healy, una exitosa crítica gastronómica que vive en Nueva York y disfruta de una existencia caótica marcada por las fiestas, los excesos y la improvisación. Todo parece marchar bien hasta que una crisis de salud la obliga a detenerse y replantearse varios aspectos de su vida.

Atrapada temporalmente en Australia mientras intenta resolver problemas migratorios y recuperar una importante oportunidad laboral, Liv se embarca en una desesperada búsqueda por mejorar su estado físico. El resultado es un recorrido tan absurdo como divertido por tratamientos, dietas, terapias alternativas y tendencias wellness de todo tipo.

Lejos de ser una simple burla, Wellmania se ríe constantemente de la industria del bienestar y de sus excesos, pero también explora cuestiones más profundas relacionadas con la identidad, el duelo, la amistad y la presión por alcanzar una versión idealizada de uno mismo.

En lugar de ofrecer respuestas fáciles, la serie utiliza el humor para cuestionar una cultura obsesionada con la perfección y optimización permanente. Esa combinación entre comedia física, ironía y vulnerabilidad emocional le da una personalidad propia dentro del catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler de la serie

Wellmania - tráiler oficial

Gran parte del atractivo de la serie descansa sobre los hombros de Celeste Barber, una de las comediantes australianas más populares de los últimos años. Su interpretación de Liv combina energía caótica, carisma y sensibilidad. Junto a ella aparecen JJ Fong, Lachlan Buchanan, Genevieve Mooy, Remy Hii y Alexander Hodge.

Aunque no se convirtió en un fenómeno global como otras series de Netflix, la serie recibió críticas muy positivas. En Rotten Tomatoes mantiene un 90% de aprobación por parte de la crítica y un sólido respaldo del público. Además, varios medios australianos la destacaron entre las producciones televisivas más interesantes de los últimos años.

Con 8 episodios de entre 25-30 minutos, Wellmania es una de esas comedias divertidas, inteligentes y que terminan siendo más emotivas de lo que aparentan. Si estás buscando algo ligero para ver en la semana, deberías agregar esta serie a tu lista.