La serie de 6 episodios basada en un caso real entre las mejores ficciones españolas

Uno de los mayores aciertos de cierta ficción contemporánea consiste en entender que algunas tragedias no necesitan volver a mostrarse para seguir resultando devastadoras. Eso es lo que plantea esta serie española , que retrata uno de los sucesos recientes más oscuros de la historia de España.

El 11 de marzo de 2004, España sufrió uno de los atentados terroristas más graves de su historia reciente, y uno de los más trágicos de Europa. Diez bombas explotaron casi simultáneamente en cuatro trenes de cercanías de Madrid entre las 7.30 y las 7.40 de la mañana en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. El hecho dejó un saldo devastador de 193 víctimas fatales y más de 2000 mil heridos.

En este contexto se ambienta Nos vemos en otra vida, una miniserie de 6 episodios de Disney Plus , que adapta el libro Nos vemos en esta vida o en la otra de Manuel Jabois. Lejos de explicar el hecho u ofrecer respuestas, el foco está puesto en un adolescente que intenta comprender cómo termina involucrado en uno de los episodios ás traumáticos de la historia española.

Estrenada en 2024, Nos vemos en otra vida fue creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y dirigida por Jorge Sánchez-Cabezudo junto a Borja Soler. Llegó a Disney Plus en marzo de ese año, coincidiendo con el vigésimo aniversario del 11-M , y rápidamente se convirtió en una de las producciones españolas mejor valoradas de la plataforma.

Nos vemos en otra vida muestra la otra cara de la tragedia.

La historia sigue a Gabriel Montoya Vidal, conocido como "Baby", quien tenía apenas 16 años cuando participó en el traslado de los explosivos utilizados en los atentados. Con el tiempo, Baby acabaría siendo el primer condenado por aquellos hechos, y su relato permitió entender cómo un adolescente criado en un entorno precario y acostumbrado a moverse en los márgenes, terminó involucrado en algo cuya magnitud parecía incapaz de comprender.

La serie va saltando entre distintos momentos de la vida de Baby, pero nunca intenta convertirse en un thriller sobre el 11-M. De hecho, evita recrear la mecánica del atentado o sostener la tensión a partir del misterio.

Lo que la hace diferente

Muchas series basadas en tragedias recientes suelen inclinarse hacia el juicio moral o la reconstrucción minuciosa de los hechos. Nos vemos en otra vida toma una decisión mucho más incómoda y, justamente por eso, más interesante. Observa a sus personajes sin justificar sus acciones, pero tampoco los convierte caricaturas del mal.

Los hermanos Sánchez-Cabezudo parecen entender que el verdadero espanto surge cuando acontecimientos históricos gigantescos se cruzan con vidas marcadas por la desorientación, la marginalidad y una alarmante falta de conciencia sobre las consecuencias de ciertos actos. Hay algo profundamente inquietante en ver cómo personas acostumbradas a sobrevivir día a día terminan orbitando alrededor de una tragedia que cambiaría para siempre la historia de España.

También juega a favor su formato breve. Son apenas 6 episodios de 40 minutos y ninguno está de más. La serie no necesita subtramas innecesarias ni golpes de efecto constantes porque confía en que la complejidad de sus personajes alcance para sostener el relato.

Roberto Gutiérrez y Quim Ávila, encargados de interpretar a Baby en distintas etapas de su vida, y son acompañados por Pol López y Tamara Casellas.

La recepción en España fue mayoritariamente positiva. Buena parte de la crítica destacó la solidez del guion y, sobre todo, la valentía de abordar un episodio todavía sensible sin caer en el morbo ni en la explotación del dolor ajeno.

Probablemente no sea una serie para quienes buscan una maratón ligera o un thriller lleno de giros. Pero sin duda, Nos vemos en otra vida es una gran apuesta para entender que hubo personas que quedaron involucrados en algo terrible, sin terminar de entender el alcance de lo que estaban haciendo. Disponible en Disney Plus.