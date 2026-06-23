El intenso thriller británico de 6 episodios que está en streaming y tenés que ver

Una joven desaparece a pocos kilómetros de su casa, el responsable es alguien en quien todos confían y, aun así, la historia decide que lo verdaderamente devastador no es averiguar quién fue, sino descubrir qué queda de una familia cuando el horror termina. Esa es la premisa principal de esta serie británica disponible en streaming .

Ese enfoque es el que convierte a Joven secuestrada (Girl Taken) en una serie digna de atención. Estrenada en enero 2026 en Paramount+ , la miniserie de 6 episodios fue desarrollada por David Turpin y se basa en la novela Baby Doll de la escritora Hollie Overton.

Este thriller psicológico sigue la historia de Lily y Abby, dos hermanas gemelas cuya realidad en un tranquilo pueblo rural da un vuelco drástico cuando Lily, de 17 años, es abducida de manera imprevista por Rick Hansen, un respetado y querido profesor local de la comunidad. Tras pasar cinco años encerrada en un sótano bajo el control de su manipulador captor, la joven consigue escapar de su cautiverio, pero el anhelado regreso a casa marca el inicio de una pesadilla, ya que deberá adaptarse a un mundo que siguió avanzando sin ella.

La serie está protagonizada por Alfie Allen , principalmente conocido por haber dado vida a Theon Greyjoy en Game of Thrones. En esta ocasión, el actor logra construir a un tipo verdaderamente perturbador, gracias al contraste entre su cuidada imagen pública y su restorcido comportmiento en privado.

En los roles de las hermanas Lily y Abby se encuentran las hermanas Tallulah Y Delphi Evans, quienes muchos consideran la verdadera revelación del elenco.

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Uno de los aspectos más interesantes de Joven secuestrada es que el foco no está puesto estrictamente en el secuestro, sino en las secuelas psicológicas que debe enfrentar Lily, una vez que se reincorpora a su vida normal. La ficción muestra cómo la familia continúa viviendo en su ausencia, a la espera de respuestas.

Con una recepción crítica sólida que alcanzó el 80% de aceptación en el sitio Rotten Tomatoes, varios especialistas coincidieron en que lo mejor que tiene la serie es la actuación de Alfie Allen y el tratamiento que se hace de los efectos del trauma.

Con solo 6 episodios, Joven secuestrada es una serie ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos oscuros, pero que está más interesado en mostrar las heridas emocionales que en la investigación policial. Si buscas una historia incómoda, sombría y centrada en las personas más que en el misterio esta miniserie en Paramount+ es ideal.