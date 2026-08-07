Las líneas que rodean a los vasos descartables no son un detalle de diseño. Cumplen funciones que mejoran su resistencia, el agarre y el uso diario.

Para qué sirven las líneas de los vasos descartables y por qué están ahí

Los vasos descartables tienen un detalle que suele pasar desapercibido: unas líneas o anillos que rodean gran parte de su superficie. Aunque muchas personas creen que son un simple elemento decorativo, en realidad cumplen varias funciones relacionadas con la resistencia y la comodidad de uso.

Una de las principales es aportar mayor rigidez a la estructura del vaso. Los relieves ayudan a distribuir mejor la presión cuando se lo sostiene con la mano, lo que reduce el riesgo de que se deforme o se aplaste con facilidad, especialmente cuando está lleno.

Estas líneas también mejoran el agarre. Al generar una superficie con relieve, permiten sujetar el vaso con mayor firmeza y disminuyen la posibilidad de que se resbale, sobre todo si las manos están húmedas o si el exterior del recipiente tiene condensación.

Otra ventaja es que contribuyen a mantener la forma del vaso durante su uso. El recipiente conserva mejor su estructura y ofrece una experiencia más cómoda al beber.

Para qué sirven las líneas de los vasos descartables y por qué están ahí istockphoto Las líneas de los vasos descartables parecen un detalle menor, pero tienen un propósito Además de sus beneficios prácticos, los anillos pueden servir como referencia durante el proceso de fabricación. Dependiendo del diseño y del fabricante, esos relieves ayudan a reforzar el producto sin aumentar de manera significativa la cantidad de material utilizado.