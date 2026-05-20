El papel aluminio suele usarse para cocinar o conservar alimentos, pero muchas personas empezaron a colocarlo también dentro de los cajones de la cocina . Aunque parezca extraño, este truco casero tiene varios usos prácticos y puede ayudar a mantener mejor algunos espacios del hogar.

Uno de los motivos principales es proteger las superficies internas de los cajones. El papel aluminio funciona como una barrera frente a restos de comida, humedad o pequeñas manchas que suelen aparecer con el uso diario. De esta manera, la limpieza resulta más simple y rápida.

También hay quienes lo utilizan para evitar malos olores. Al cubrir parte de la base de los cajones, se reduce el contacto directo con migas o residuos que pueden acumularse con el tiempo. Esto resulta útil sobre todo en lugares donde se guardan cubiertos, repasadores o utensilios de cocina.

Otra ventaja es que el aluminio puede retirarse y reemplazarse fácilmente. Cuando se ensucia o pierde su estado, alcanza con cambiarlo por una nueva lámina sin necesidad de limpiar a fondo todo el cajón. Por eso, muchas personas lo consideran una solución práctica y económica.

Los especialistas recomiendan colocarlo especialmente en cajones que se usan con frecuencia o donde suelen acumularse restos de alimentos. También puede ser útil en espacios cercanos a la pileta o zonas donde hay más humedad.

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n Para qué sirve poner papel aluminio en los cajones de la cocina istockphoto

Sin embargo, aclaran que este truco no reemplaza la limpieza habitual. Aunque el papel aluminio ayude a proteger las superficies, es importante revisar los cajones regularmente y evitar la acumulación de suciedad o humedad.

Además de su uso práctico, este método ganó popularidad porque requiere pocos materiales y puede aplicarse en pocos minutos. Muchas personas lo comparten como una forma sencilla de mantener el orden y cuidar mejor los muebles de cocina.

Por eso, colocar papel aluminio en los cajones aparece como uno de los trucos domésticos más simples para proteger superficies y facilitar la limpieza diaria. Un detalle pequeño que puede ayudar a conservar mejor la cocina con poco esfuerzo.