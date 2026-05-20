Plan Canje Motorola: cómo cambiar tu celular por uno nuevo

Cambiar el celular ya no depende sólo de esperar una oferta puntual. En Argentina, Motorola mantiene activo su Plan Canje, una modalidad que permite entregar un smartphone usado como parte de pago y aplicar ese valor a la compra de un equipo nuevo en tiendas oficiales.

El programa funciona de manera presencial y está disponible en locales Motorola participantes. El usuario debe acercarse con el teléfono que quiere entregar, donde un asesor revisa el estado del dispositivo, informa el monto de recompra y entrega un voucher para usar en la compra de otro smartphone de la marca.

La dinámica apunta a simplificar una decisión que suele llevar tiempo: vender el celular usado por cuenta propia, comparar precios y recién después comprar uno nuevo. Con este esquema, la evaluación se hace en el local y el valor asignado al equipo queda disponible para descontar en la operación. Según la información oficial, los modelos usados elegibles deben consultarse en Motobot o directamente en los locales adheridos. En la página del programa figuran marcas como Apple, Motorola y Samsung dentro del apartado de equipos elegibles.

El beneficio no se limita a una sola línea de productos. Motorola ofrece la posibilidad de aplicar el canje sobre distintas familias de smartphones, desde equipos de gama media hasta modelos premium. En su catálogo local aparecen opciones de la familia Moto G, Motorola Edge y Motorola Razr, con lanzamientos recientes como el motorola razr fold, que llegó al país con financiación en 18 cuotas sin interés en canales oficiales.

Qué revisan antes de aceptar el celular usado

El estado del equipo es clave para definir el monto final del voucher. Para entrar al Plan Canje, el smartphone debe funcionar correctamente, especialmente en aspectos básicos como pantalla, botones y batería. Las marcas estéticas también se toman en cuenta, aunque no necesariamente impiden la operación.

Incluso un equipo con daño en la pantalla puede ser evaluado, siempre que el problema no afecte su funcionamiento general. En esos casos, el valor reconocido será menor y quedará sujeto a la revisión del asesor. Motorola aclara además que, al concretarse el canje, la propiedad del dispositivo usado pasa a Assurant Services Argentina S.A., la compañía asociada al programa.

Qué hacer antes de entregar el smartphone

Antes de ir a una tienda, conviene preparar el celular. La recomendación es hacer una copia de seguridad, quitar contraseñas de bloqueo, restablecer el equipo de fábrica y retirar la tarjeta SIM y la memoria externa. Ese paso evita perder fotos, contactos, archivos o información personal almacenada en el dispositivo.

El Plan Canje también tiene un costado ambiental. Motorola presentó el programa como una forma de extender la vida útil de equipos en desuso y reducir el impacto de los residuos electrónicos. De acuerdo con la marca, reacondicionar 1.000 dispositivos puede ayudar a evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Para quienes buscan renovar el teléfono sin dejar el anterior guardado en un cajón, la propuesta combina ahorro, practicidad y una salida más ordenada para el equipo usado.