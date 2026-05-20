Calendario: en qué estación se poda el limonero para que siga dando frutos, según los expertos

Para lograr un árbol cargado vigoroso y cargado de frutos, no alcanza con regarlo. La poda del limonero es una práctica fundamental, no solo para asegurar una cosecha constante, sino también para blindar constantemente al ejemplar contra pestes y enfermedades.

Una intervención bien ejecutada optimiza la entrada de aire a la copa y estimula el nacimiento de brotes fuertes. El ingeniero agrónomo, Juan Buela, advirtió sobre los peligros de abandonar el árbol a su libre crecimiento.

Según el especialista, la falta de mantenimiento genera un entrecruzamiento de ramas y un efecto de "autosombra" que conspira contra el rendimiento.

El momento de sacar las tijeras depende en gran medida del objetivo y de la región geográfica en la que se encuentre el cultivo. El especialista aconseja realizar limpiezas apenas termina la recolección de verano (habitualmente entre junio y julio) para eliminar ramas secas, enfermas o dañadas.

Además, el experto señala que se deben realizar pequeños retoques hasta cuatro veces al año para sostener la estructura y remover los brotes improductivos que le roban luz y energía a las ramas principales.

En la mayor parte del territorio, la ventana ideal para la poda va de julio a octubre (fines de invierno a inicios de primavera), permitiendo que el árbol use el impulso de la nueva estación para florecer.

El éxito de la planta no depende únicamente del corte, sino que su ubicación es crucial. Estos árboles necesitan una exposición solar plena y protección frente a las ráfagas de viento helado.

Al momento de trabajar sobre el limonero, se deben seguir estas pautas esenciales: eliminar las ramas que se cruzan para abrir la copa y garantizar que la luz solar penetre hasta el corazón del árbol, usar herramientas afiladas y desinfectadas y promover un tronco central claro con ramificaciones bien distribuidas.