Sin harinas ni azúcar: la receta del budín de naranja para merendar sin ultraprocesados

Para romper con la rutina de los productos ultraprocesados, hay una receta de budín de naranja que surge como una alternativa excelente porque no contiene harinas convencionales ni azúcares refinadas, lo que lo vuelve un aliado ideal para la merienda.

La clave de esta receta está en el uso del cítrico fresco combinado con componentes naturales, logrando una textura esponjosa y un gran valor nutricional.

En primer lugar, lavar profundamente las naranjas . Rallar la superficie de una de ellas y luego exprimir las dos piezas hasta completar cerca de una taza de jugo, colándolo para retirar las semillas.

En un recipiente, batir los huevos hasta que queden homogéneos. Luego incorporar el jugo y la ralladura de naranja con movimientos suaves. En otro bowl, combinar la harina elegida (avena o almendras), el polvo de hornear y el endulzante. Sumar estos ingredientes secos a la mezcla líquida de forma gradual, revolviendo de manera constante.

Por último, añadir la esencia de vainilla y después volcar la preparación en un molde previamente engrasado, con spray de cocina o forrado con papel manteca para asegurar un desmolde limpio. Llevar al horno precalentado a 180 grados durante cuarenta minutos.

Al eliminar el trigo y el azúcar común, este budín ofrece un índice glucémico más bajo, lo que ayuda a mantener la energía estable sin generar picos de glucosa. La naranja aporta una dosis directa de fibra, antioxidantes y vitamina C, mejorando la digestión general.