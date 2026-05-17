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Receta de alfajores de almendras: suaves, delicados y llenos de sabor

Descubrí la receta perfecta de alfajores de almendras, suaves y llenos de sabor para tu próxima merienda.

Candela Spann

Esta es la receta definitiva de alfajores de almendras

Esta es la receta definitiva de alfajores de almendras

Esta receta de alfajores de almendras es ideal para quienes buscan una versión delicada, suave y llena de sabor. Las almendras aportan textura y un aroma irresistible que combina perfecto con el relleno dulce. Es una preparación elegante y deliciosa para acompañar cualquier merienda. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta de alfajores de almendras: Descubre cómo preparar esta suave y delicada versión de alfajores, perfecta para acompañar tu merienda.
  • Ingredientes clave: Incluye harina de trigo, harina de almendras, manteca, azúcar impalpable, huevo, esencia de vainilla, dulce de leche repostero y almendras picadas para el reboce.
  • Elaboración sencilla: El proceso detalla desde el batido de manteca y azúcar, la incorporación de ingredientes húmedos y secos, hasta el formado, horneado y relleno de los alfajores.
  • Resultado delicioso: Las almendras aportan textura y un aroma irresistible, creando alfajores caseros, elegantes y perfectos para cualquier ocasión especial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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Ingredientes (rinde 12 alfajores)

  • Harina de trigo — 200 gramos
  • Harina de almendras — 120 gramos
  • Manteca — 150 gramos
  • Azúcar impalpable — 120 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Dulce de leche repostero — 300 gramos
  • Almendras picadas — 80 gramos

Paso a paso para crear alfajores de almendras deliciosos

1- Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa.

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo y la harina de almendras.

4- Formar una masa suave y llevar a frío durante 30 minutos.

5- Estirar la masa y cortar discos.

6- Hornear a 180 °C durante 12 minutos hasta que las tapas estén apenas doradas.

7- Unir las tapas con el dulce de leche repostero.

8- Pasar los bordes por las almendras picadas.

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De la cocina a la mesa

Los alfajores de almendras son una opción refinada y muy sabrosa para disfrutar algo dulce casero. Esta receta combina tapas suaves y delicadas con el sabor intenso y aromático de las almendras. El dulce de leche aporta cremosidad y un equilibrio perfecto de sabores. Son ideales para acompañar el café, el o servir en mesas dulces y celebraciones especiales. Además, se conservan muy bien y pueden prepararse con anticipación. Estos alfajores caseros son elegantes, deliciosos y perfectos para quienes disfrutan de la pastelería artesanal. ¡A disfrutar!.

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