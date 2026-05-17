Receta de alfajores de almendras: suaves, delicados y llenos de sabor
Descubrí la receta perfecta de alfajores de almendras, suaves y llenos de sabor para tu próxima merienda.
Esta receta de alfajores de almendras es ideal para quienes buscan una versión delicada, suave y llena de sabor. Las almendras aportan textura y un aroma irresistible que combina perfecto con el relleno dulce. Es una preparación elegante y deliciosa para acompañar cualquier merienda. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta de alfajores de almendras: Descubre cómo preparar esta suave y delicada versión de alfajores, perfecta para acompañar tu merienda.
- Ingredientes clave: Incluye harina de trigo, harina de almendras, manteca, azúcar impalpable, huevo, esencia de vainilla, dulce de leche repostero y almendras picadas para el reboce.
- Elaboración sencilla: El proceso detalla desde el batido de manteca y azúcar, la incorporación de ingredientes húmedos y secos, hasta el formado, horneado y relleno de los alfajores.
- Resultado delicioso: Las almendras aportan textura y un aroma irresistible, creando alfajores caseros, elegantes y perfectos para cualquier ocasión especial.
Ingredientes (rinde 12 alfajores)
- Harina de trigo — 200 gramos
- Harina de almendras — 120 gramos
- Manteca — 150 gramos
- Azúcar impalpable — 120 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Dulce de leche repostero — 300 gramos
- Almendras picadas — 80 gramos
Paso a paso para crear alfajores de almendras deliciosos
1- Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa.
2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina de trigo y la harina de almendras.
4- Formar una masa suave y llevar a frío durante 30 minutos.
5- Estirar la masa y cortar discos.
6- Hornear a 180 °C durante 12 minutos hasta que las tapas estén apenas doradas.
7- Unir las tapas con el dulce de leche repostero.
8- Pasar los bordes por las almendras picadas.
De la cocina a la mesa
Los alfajores de almendras son una opción refinada y muy sabrosa para disfrutar algo dulce casero. Esta receta combina tapas suaves y delicadas con el sabor intenso y aromático de las almendras. El dulce de leche aporta cremosidad y un equilibrio perfecto de sabores. Son ideales para acompañar el café, el té o servir en mesas dulces y celebraciones especiales. Además, se conservan muy bien y pueden prepararse con anticipación. Estos alfajores caseros son elegantes, deliciosos y perfectos para quienes disfrutan de la pastelería artesanal. ¡A disfrutar!.