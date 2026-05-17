Receta de alfajores de almendras: suaves, delicados y llenos de sabor

Esta receta de alfajores de almendras es ideal para quienes buscan una versión delicada, suave y llena de sabor. Las almendras aportan textura y un aroma irresistible que combina perfecto con el relleno dulce . Es una preparación elegante y deliciosa para acompañar cualquier merienda. ¡Manos a la obra!.

Probá esa receta y pasarán a ser tus favoritos

Probá esta receta y pasarán a ser tus favoritos

Ingredientes (rinde 12 alfajores)

Harina de trigo — 200 gramos

Harina de almendras — 120 gramos

Manteca — 150 gramos

Azúcar impalpable — 120 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Esencia de vainilla — 5 gramos

Dulce de leche repostero — 300 gramos

Almendras picadas — 80 gramos

Paso a paso para crear alfajores de almendras deliciosos

1- Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa.

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo y la harina de almendras.

4- Formar una masa suave y llevar a frío durante 30 minutos.

5- Estirar la masa y cortar discos.

6- Hornear a 180 °C durante 12 minutos hasta que las tapas estén apenas doradas.

7- Unir las tapas con el dulce de leche repostero.

8- Pasar los bordes por las almendras picadas.

Prepará esta receta y deleitá a todos Prepará esta receta y deleitá a todos Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los alfajores de almendras son una opción refinada y muy sabrosa para disfrutar algo dulce casero. Esta receta combina tapas suaves y delicadas con el sabor intenso y aromático de las almendras. El dulce de leche aporta cremosidad y un equilibrio perfecto de sabores. Son ideales para acompañar el café, el té o servir en mesas dulces y celebraciones especiales. Además, se conservan muy bien y pueden prepararse con anticipación. Estos alfajores caseros son elegantes, deliciosos y perfectos para quienes disfrutan de la pastelería artesanal. ¡A disfrutar!.