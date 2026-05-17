Buñuelos de espinaca: la receta fácil y crocante que no falla

Esta receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, crocante y llena de sabor. La espinaca aporta frescura y una textura suave que combina perfecto con el exterior dorado. Es una delicia fácil, perfecta para entradas, picadas o acompañamientos . ¡Manos a la obra!

1- Cocinar la espinaca fresca unos minutos y escurrir muy bien.

2- Picar la espinaca, la cebolla y el ajo.

3- Mezclar los huevos con la leche.

4- Incorporar la harina leudante y formar una mezcla espesa.

5- Agregar la espinaca, la cebolla, el ajo y el queso rallado.

6- Condimentar con sal y pimienta.

7- Calentar el aceite y freír cucharadas de mezcla hasta dorar los buñuelos.

8- Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Buñuelos salados fáciles, receta imbatible Buñuelos salados fáciles, receta imbatible Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los buñuelos de espinaca son un clásico irresistible de la cocina casera. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, con un sabor equilibrado y muy sabroso. Son ideales para servir como entrada, acompañamiento o incluso para picadas informales. Además, se preparan con ingredientes simples y en pocos pasos. El queso rallado aporta un toque extra de sabor que los hace aún más tentadores. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y una excelente forma de incorporar verduras en las comidas diarias. ¡A disfrutar!