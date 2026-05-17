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Buñuelos de espinaca: la receta fácil y crocante que no falla

La receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, crocante y llena de sabor.

Candela Spann

Receta de buñuelos de espinaca

Receta de buñuelos de espinaca

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, crocante y llena de sabor. La espinaca aporta frescura y una textura suave que combina perfecto con el exterior dorado. Es una delicia fácil, perfecta para entradas, picadas o acompañamientos. ¡Manos a la obra!

En pocas palabras

  • Receta fácil y crocante: Se presenta una preparación de buñuelos de espinaca ideal para opciones caseras, con una textura equilibrada y sabor intenso.
  • Ingredientes principales: La receta requiere espinaca fresca, harina leudante, huevos, leche, cebolla, ajo, queso rallado, sal y pimienta.
  • Proceso de elaboración: Implica cocinar y picar la espinaca, mezclar con otros ingredientes y freír hasta dorar, escurriendo luego sobre papel absorbente.
  • Versatilidad: Los buñuelos de espinaca son aptos para entradas, acompañamientos o picadas, destacando su practicidad y capacidad para incorporar verduras.
Resumen generado por Thinkindot AI

Cómo hacer buñuelos caseros, la receta definitiva
C&oacute;mo hacer bu&ntilde;uelos caseros, la receta definitiva

Cómo hacer buñuelos caseros, la receta definitiva

Ingredientes (rinde 20 buñuelos)

  • Espinaca fresca — 300 gramos
  • Harina leudante — 200 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Cebolla — 1 unidad pequeña
  • Queso rallado — 80 gramos
  • Ajo — 1 diente
  • Aceite para freír — 500 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear buñuelos de espinaca deliciosos

1- Cocinar la espinaca fresca unos minutos y escurrir muy bien.

2- Picar la espinaca, la cebolla y el ajo.

3- Mezclar los huevos con la leche.

4- Incorporar la harina leudante y formar una mezcla espesa.

5- Agregar la espinaca, la cebolla, el ajo y el queso rallado.

6- Condimentar con sal y pimienta.

7- Calentar el aceite y freír cucharadas de mezcla hasta dorar los buñuelos.

8- Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Buñuelos salados fáciles, receta imbatible
Bu&ntilde;uelos salados f&aacute;ciles, receta imbatible

Buñuelos salados fáciles, receta imbatible

De la cocina a la mesa

Los buñuelos de espinaca son un clásico irresistible de la cocina casera. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, con un sabor equilibrado y muy sabroso. Son ideales para servir como entrada, acompañamiento o incluso para picadas informales. Además, se preparan con ingredientes simples y en pocos pasos. El queso rallado aporta un toque extra de sabor que los hace aún más tentadores. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y una excelente forma de incorporar verduras en las comidas diarias. ¡A disfrutar!

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