Buñuelos de espinaca: la receta fácil y crocante que no falla
La receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, crocante y llena de sabor.
Esta receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, crocante y llena de sabor. La espinaca aporta frescura y una textura suave que combina perfecto con el exterior dorado. Es una delicia fácil, perfecta para entradas, picadas o acompañamientos. ¡Manos a la obra!
En pocas palabras
- Receta fácil y crocante: Se presenta una preparación de buñuelos de espinaca ideal para opciones caseras, con una textura equilibrada y sabor intenso.
- Ingredientes principales: La receta requiere espinaca fresca, harina leudante, huevos, leche, cebolla, ajo, queso rallado, sal y pimienta.
- Proceso de elaboración: Implica cocinar y picar la espinaca, mezclar con otros ingredientes y freír hasta dorar, escurriendo luego sobre papel absorbente.
- Versatilidad: Los buñuelos de espinaca son aptos para entradas, acompañamientos o picadas, destacando su practicidad y capacidad para incorporar verduras.
Ingredientes (rinde 20 buñuelos)
- Espinaca fresca — 300 gramos
- Harina leudante — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 120 mililitros
- Cebolla — 1 unidad pequeña
- Queso rallado — 80 gramos
- Ajo — 1 diente
- Aceite para freír — 500 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear buñuelos de espinaca deliciosos
1- Cocinar la espinaca fresca unos minutos y escurrir muy bien.
2- Picar la espinaca, la cebolla y el ajo.
3- Mezclar los huevos con la leche.
4- Incorporar la harina leudante y formar una mezcla espesa.
5- Agregar la espinaca, la cebolla, el ajo y el queso rallado.
6- Condimentar con sal y pimienta.
7- Calentar el aceite y freír cucharadas de mezcla hasta dorar los buñuelos.
8- Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los buñuelos de espinaca son un clásico irresistible de la cocina casera. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, con un sabor equilibrado y muy sabroso. Son ideales para servir como entrada, acompañamiento o incluso para picadas informales. Además, se preparan con ingredientes simples y en pocos pasos. El queso rallado aporta un toque extra de sabor que los hace aún más tentadores. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y una excelente forma de incorporar verduras en las comidas diarias. ¡A disfrutar!