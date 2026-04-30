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Receta fácil: garbanzos y espinacas, el plato casero perfecto

Receta de garbanzos con espinacas, un guiso tradicional, nutritivo y fácil de preparar, perfecto para una comida casera saludable, sabrosa y reconfortante.

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Una receta fácil y llena de vitaminas

Una receta fácil y llena de vitaminas

Shutterstock

Esta receta de garbanzos con espinacas es un plato tradicional de la cocina española, especialmente popular en épocas frescas. Combina legumbres nutritivas con verduras y especias, logrando un guiso sabroso y reconfortante. Es una opción saludable, fácil de preparar y perfecta para quienes buscan una comida casera y equilibrada.

Esta receta de garbanzos con espinacas es muy nutritiva
Esta receta de garbanzos con espinacas es muy nutritiva

Esta receta de garbanzos con espinacas es muy nutritiva

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 200 g de espinacas frescas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 rebanada de pan
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de comino
  • 500 ml de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso para crear garbanzos con espinacas deliciosos

  • En una olla, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.
  • Fríe la rebanada de pan en una sartén aparte hasta dorar.
  • Tritura el pan frito con un poco de caldo para formar una pasta.
  • Incorpora el pimentón y el comino al sofrito, mezclando rápidamente.
  • Añade los garbanzos cocidos y el caldo restante.
  • Agrega la pasta de pan y mezcla bien.
  • Incorpora las espinacas y cocina a fuego medio durante 10–15 minutos.
  • Ajusta sal y pimienta al gusto.
  • Cocina hasta que el guiso espese ligeramente.
  • Sirve caliente.
Disfrutá esta receta bocado a bocado
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De la cocina a tu mesa

Los garbanzos con espinacas son un plato que refleja la esencia de la cocina tradicional española, combinando ingredientes sencillos en una preparación rica y nutritiva. Este guiso destaca por su equilibrio entre sabor y valor nutricional, ya que aporta proteínas vegetales, fibra y vitaminas esenciales. Además, es una receta versátil que puede adaptarse fácilmente, incorporando ingredientes como huevo duro o especias adicionales para intensificar su sabor. Su preparación es práctica y permite cocinar en cantidad, ideal para conservar y consumir en distintos momentos de la semana. Servido caliente, resulta reconfortante y satisfactorio, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una comida casera, saludable y llena de tradición. ¡Delicioso!.

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