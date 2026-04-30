Receta fácil: garbanzos y espinacas, el plato casero perfecto
Receta de garbanzos con espinacas, un guiso tradicional, nutritivo y fácil de preparar, perfecto para una comida casera saludable, sabrosa y reconfortante.
Esta receta de garbanzos con espinacas es un plato tradicional de la cocina española, especialmente popular en épocas frescas. Combina legumbres nutritivas con verduras y especias, logrando un guiso sabroso y reconfortante. Es una opción saludable, fácil de preparar y perfecta para quienes buscan una comida casera y equilibrada.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 400 g de garbanzos cocidos
- 200 g de espinacas frescas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 rebanada de pan
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino
- 500 ml de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso para crear garbanzos con espinacas deliciosos
- En una olla, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.
- Fríe la rebanada de pan en una sartén aparte hasta dorar.
- Tritura el pan frito con un poco de caldo para formar una pasta.
- Incorpora el pimentón y el comino al sofrito, mezclando rápidamente.
- Añade los garbanzos cocidos y el caldo restante.
- Agrega la pasta de pan y mezcla bien.
- Incorpora las espinacas y cocina a fuego medio durante 10–15 minutos.
- Ajusta sal y pimienta al gusto.
- Cocina hasta que el guiso espese ligeramente.
- Sirve caliente.
De la cocina a tu mesa
Los garbanzos con espinacas son un plato que refleja la esencia de la cocina tradicional española, combinando ingredientes sencillos en una preparación rica y nutritiva. Este guiso destaca por su equilibrio entre sabor y valor nutricional, ya que aporta proteínas vegetales, fibra y vitaminas esenciales. Además, es una receta versátil que puede adaptarse fácilmente, incorporando ingredientes como huevo duro o especias adicionales para intensificar su sabor. Su preparación es práctica y permite cocinar en cantidad, ideal para conservar y consumir en distintos momentos de la semana. Servido caliente, resulta reconfortante y satisfactorio, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una comida casera, saludable y llena de tradición. ¡Delicioso!.