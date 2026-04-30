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Receta de cubanitos: el postre crocante con dulce de leche

Receta de cubanitos con dulce de leche, un postre crocante, casero y perfecto para una merienda dulce y diferente.

Candela Spann

Receta irresistible para chicos y grandes

Receta irresistible para chicos y grandes

Shutterstock

Esta receta de cubanitos con dulce de leche es un postre ideal para quienes buscan un dulce crocante y bien argentino. La masa tipo barquillo queda liviana y crujiente, perfecta para rellenar con un clásico irresistible. Es una preparación divertida, rendidora y perfecta para sorprender en casa. ¡Manos a la obra!.

Receta para que prepares deliciosos cubanitos rellenos de dulce de leche
Receta para que prepares deliciosos cubanitos con dulce de leche

Receta para que prepares deliciosos cubanitos con dulce de leche

Ingredientes (rinde 12 cubanitos)

  • Harina de trigo — 150 gramos
  • Azúcar — 120 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Manteca — 80 gramos
  • Leche — 100 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Dulce de leche — 300 gramos

Paso a paso para crear un postre cubanitos con dulce de leche deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

2- Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo hasta formar una mezcla líquida.

4- Colocar pequeñas porciones en una sartén o plancha caliente formando discos finos.

5- Cocinar hasta dorar y enrollar rápidamente en moldes cilíndricos.

6- Dejar enfriar para que mantengan la forma.

7- Rellenar con el dulce de leche.

8- Servir los cubanitos listos para disfrutar.

Cubanitos con dulce de leche receta fácil
Cubanitos con dulce de leche: receta f&aacute;cil

Cubanitos con dulce de leche: receta fácil

De la cocina a la mesa

Los cubanitos con dulce de leche son un clásico de ferias y panaderías que se puede hacer en casa. Esta receta logra una masa crocante y liviana que se combina perfectamente con el relleno cremoso. Son ideales para una merienda, para vender o para sorprender con algo distinto. Además, se pueden bañar en chocolate o espolvorear con azúcar impalpable para darles un toque extra. Su textura crujiente y su sabor dulce los convierten en un favorito de grandes y chicos. Estos cubanitos caseros son irresistibles y muy fáciles de hacer. ¡A disfrutar!.

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