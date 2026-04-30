Receta de cubanitos: el postre crocante con dulce de leche
Receta de cubanitos con dulce de leche, un postre crocante, casero y perfecto para una merienda dulce y diferente.
Esta receta de cubanitos con dulce de leche es un postre ideal para quienes buscan un dulce crocante y bien argentino. La masa tipo barquillo queda liviana y crujiente, perfecta para rellenar con un clásico irresistible. Es una preparación divertida, rendidora y perfecta para sorprender en casa. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 cubanitos)
- Harina de trigo — 150 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Manteca — 80 gramos
- Leche — 100 mililitros
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Dulce de leche — 300 gramos
Paso a paso para crear un postre cubanitos con dulce de leche deliciosos
1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
2- Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina de trigo hasta formar una mezcla líquida.
4- Colocar pequeñas porciones en una sartén o plancha caliente formando discos finos.
5- Cocinar hasta dorar y enrollar rápidamente en moldes cilíndricos.
6- Dejar enfriar para que mantengan la forma.
7- Rellenar con el dulce de leche.
8- Servir los cubanitos listos para disfrutar.
De la cocina a la mesa
Los cubanitos con dulce de leche son un clásico de ferias y panaderías que se puede hacer en casa. Esta receta logra una masa crocante y liviana que se combina perfectamente con el relleno cremoso. Son ideales para una merienda, para vender o para sorprender con algo distinto. Además, se pueden bañar en chocolate o espolvorear con azúcar impalpable para darles un toque extra. Su textura crujiente y su sabor dulce los convierten en un favorito de grandes y chicos. Estos cubanitos caseros son irresistibles y muy fáciles de hacer. ¡A disfrutar!.