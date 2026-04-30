Receta de cubanitos: el postre crocante con dulce de leche

Esta receta de cubanitos con dulce de leche es un postre ideal para quienes buscan un dulce crocante y bien argentino. La masa tipo barquillo queda liviana y crujiente, perfecta para rellenar con un clásico irresistible. Es una preparación divertida, rendidora y perfecta para sorprender en casa. ¡Manos a la obra!.

Receta para que prepares deliciosos cubanitos con dulce de leche

Receta para que prepares deliciosos cubanitos rellenos de dulce de leche

1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

2- Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo hasta formar una mezcla líquida.

4- Colocar pequeñas porciones en una sartén o plancha caliente formando discos finos.

5- Cocinar hasta dorar y enrollar rápidamente en moldes cilíndricos.

6- Dejar enfriar para que mantengan la forma.

7- Rellenar con el dulce de leche.

8- Servir los cubanitos listos para disfrutar.

Cubanitos con dulce de leche receta fácil Cubanitos con dulce de leche: receta fácil Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los cubanitos con dulce de leche son un clásico de ferias y panaderías que se puede hacer en casa. Esta receta logra una masa crocante y liviana que se combina perfectamente con el relleno cremoso. Son ideales para una merienda, para vender o para sorprender con algo distinto. Además, se pueden bañar en chocolate o espolvorear con azúcar impalpable para darles un toque extra. Su textura crujiente y su sabor dulce los convierten en un favorito de grandes y chicos. Estos cubanitos caseros son irresistibles y muy fáciles de hacer. ¡A disfrutar!.