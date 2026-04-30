Receta con tips para preparar un puré de papas súper cremoso
Receta de puré de papas cremoso, una guarnición suave, casera y fácil ideal para acompañar cualquier plato.
Esta receta de puré de papas cremoso es ideal para lograr una guarnición suave, rica y bien casera. Con pocos ingredientes se obtiene una textura perfecta y un sabor delicado. Es una preparación fácil, rendidora y perfecta para acompañar todo tipo de comidas. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papas — 800 gramos
- Leche — 200 mililitros
- Manteca — 60 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Nuez moscada — 1 gramo
Paso a paso para crear un puré de papas cremoso y delicioso
1- Pelar las papas y cortarlas en trozos.
2- Hervir las papas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
3- Escurrir y hacer un puré mientras aún estén calientes.
4- Agregar la manteca y mezclar hasta que se derrita.
5- Incorporar la leche caliente de a poco.
6- Condimentar con pimienta y nuez moscada.
7- Mezclar hasta lograr una textura bien cremosa.
De la cocina a la mesa
El puré de papas cremoso es una de las guarniciones más clásicas y queridas. Esta receta logra una textura suave y homogénea que acompaña perfectamente carnes, pollo o verduras. Es fácil de preparar y se adapta a distintos gustos, pudiendo agregar más manteca o queso para hacerlo aún más sabroso. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder su cremosidad. Es una opción económica, rendidora y siempre presente en la cocina diaria. Este puré casero es simple, delicioso y nunca falla. ¡A disfrutar!.