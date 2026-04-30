Prepará galletas de coco: una receta fácil con ingredientes básicos
Con esta receta paso a paso vas a poder preparar las galletas de coco más ricas para la mediatarde. ¡Probala!
Las galletitas de coco son una opción simple y deliciosa para quienes buscan algo dulce y fácil de hacer. Es una receta que requiere pocos ingredientes y se prepara en poco tiempo, lo que las hace perfectas para una merienda improvisada. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
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200 g de coco rallado
150 g de azúcar
2 huevos
1 cucharadita de vainilla
Paso a paso de la receta
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Precalentar el horno a 180 °C.
Mezclar el coco con el azúcar.
Agregar los huevos y la vainilla.
Formar pequeñas bolitas.
Colocar en una bandeja.
Hornear durante 15 minutos hasta dorar.
Dejar enfriar antes de servir. ¡Y listo!