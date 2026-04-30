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Prepará galletas de coco: una receta fácil con ingredientes básicos

Con esta receta paso a paso vas a poder preparar las galletas de coco más ricas para la mediatarde. ¡Probala!

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Hacé las galletas más ricas.

Hacé las galletas más ricas.

Las galletitas de coco son una opción simple y deliciosa para quienes buscan algo dulce y fácil de hacer. Es una receta que requiere pocos ingredientes y se prepara en poco tiempo, lo que las hace perfectas para una merienda improvisada. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 200 g de coco rallado

  • 150 g de azúcar

  • 2 huevos

  • 1 cucharadita de vainilla

Galletas de coco Foto: Annarecetas
Galletas de coco Foto: Annarecetas
Galletas de coco Foto: Annarecetas

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.

  2. Mezclar el coco con el azúcar.

  3. Agregar los huevos y la vainilla.

  4. Formar pequeñas bolitas.

  5. Colocar en una bandeja.

  6. Hornear durante 15 minutos hasta dorar.

  7. Dejar enfriar antes de servir. ¡Y listo!

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