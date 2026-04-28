Trenzas de hojaldre: la receta rápida y crujiente que buscabas

Esta receta de trenzas de hojaldre es perfecta para quienes buscan un dulce fácil, vistoso y delicioso. Con una masa crujiente y un relleno suave, estas trenzas son ideales para acompañar el desayuno o la merienda. Además, se preparan en pocos pasos y con ingredientes simples disponibles en cualquier cocina.

Paso a paso para crear unas trenzas de hojaldre deliciosas

Precalienta el horno a 180 °C.

Estira las láminas de hojaldre sobre una superficie plana.

Corta cada lámina en rectángulos iguales.

Coloca el relleno elegido en el centro de cada rectángulo.

Realiza cortes diagonales en los lados del hojaldre, dejando el centro libre.

Cruza las tiras alternando de un lado a otro para formar la trenza.

Coloca las trenzas en una bandeja con papel para hornear.

Pincela con huevo batido y espolvorea azúcar por encima.

Hornea durante 20–25 minutos o hasta que estén doradas.

Deja enfriar y decora con azúcar glass antes de servir.

Receta ideal para una merienda en familia Receta ideal para una merienda en familia Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las trenzas de hojaldre son una opción ideal para quienes buscan un postre rápido, versátil y con excelente presentación. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro las convierte en un bocado irresistible, perfecto para cualquier momento del día. Además, permiten múltiples variaciones: se pueden rellenar con crema, chocolate, frutas o incluso opciones saladas, adaptándose a distintos gustos. Esta receta es también una excelente alternativa para aprovechar masa de hojaldre comprada y lograr un resultado casero con poco esfuerzo. Servidas recién horneadas, son una verdadera delicia que combina simplicidad y elegancia. Sin duda, una preparación que siempre sorprende y que invita a repetirla una y otra vez en casa. ¡Y a disfrutar!.