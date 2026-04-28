Trenzas de hojaldre: la receta rápida y crujiente que buscabas
Receta de trenzas de hojaldre crujientes y doradas, con relleno dulce y fácil preparación, perfectas para una merienda casera rápida y deliciosa.
Esta receta de trenzas de hojaldre es perfecta para quienes buscan un dulce fácil, vistoso y delicioso. Con una masa crujiente y un relleno suave, estas trenzas son ideales para acompañar el desayuno o la merienda. Además, se preparan en pocos pasos y con ingredientes simples disponibles en cualquier cocina.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 2 láminas de masa de hojaldre
- 200 g de crema pastelera o dulce
- 1 huevo (para pincelar)
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Azúcar glass para decorar
Paso a paso para crear unas trenzas de hojaldre deliciosas
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Estira las láminas de hojaldre sobre una superficie plana.
- Corta cada lámina en rectángulos iguales.
- Coloca el relleno elegido en el centro de cada rectángulo.
- Realiza cortes diagonales en los lados del hojaldre, dejando el centro libre.
- Cruza las tiras alternando de un lado a otro para formar la trenza.
- Coloca las trenzas en una bandeja con papel para hornear.
- Pincela con huevo batido y espolvorea azúcar por encima.
- Hornea durante 20–25 minutos o hasta que estén doradas.
- Deja enfriar y decora con azúcar glass antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Las trenzas de hojaldre son una opción ideal para quienes buscan un postre rápido, versátil y con excelente presentación. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro las convierte en un bocado irresistible, perfecto para cualquier momento del día. Además, permiten múltiples variaciones: se pueden rellenar con crema, chocolate, frutas o incluso opciones saladas, adaptándose a distintos gustos. Esta receta es también una excelente alternativa para aprovechar masa de hojaldre comprada y lograr un resultado casero con poco esfuerzo. Servidas recién horneadas, son una verdadera delicia que combina simplicidad y elegancia. Sin duda, una preparación que siempre sorprende y que invita a repetirla una y otra vez en casa. ¡Y a disfrutar!.