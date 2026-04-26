La receta del postre perfecto existe y es esta, de crema catalana

Esta receta de crema catalana es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española. Con su textura suave y su característica capa de azúcar caramelizado, esta preparación combina sencillez y elegancia. Ideal para cerrar una comida especial, esta exquisitez destaca por su sabor delicado y tradicional.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Leche entera: 500 ml

Yemas de huevo: 4 unidades

Azúcar: 100 gramos

Maicena: 20 gramos

Cáscara de limón: 1 tira

Canela en rama: 1 unidad

Azúcar extra para caramelizar: 4 cucharadas

Paso a paso para crear la mejor crema catalana del mundo

1- Calienta la leche con la canela y la cáscara de limón sin que llegue a hervir.

2- En un bol, mezcla las yemas con el azúcar hasta integrar bien.

3- Disuelve la maicena en un poco de leche fría y agrégala a la mezcla.

4- Retira la canela y el limón de la leche caliente.

5- Vierte la leche poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.

6- Lleva la preparación al fuego bajo, sin dejar de remover.

7- Cocina hasta que espese y tenga textura cremosa.

8- Reparte en recipientes individuales y deja enfriar.

9- Espolvorea azúcar por encima y carameliza con soplete o calor.

10- Sirve la crema catalana fría con su capa crujiente.

Receta de crema catalana paso a paso Receta de crema catalana paso a paso Shutterstock

De la cocina a la mesa

La crema catalana es un postre clásico que representa la tradición y la sencillez de la repostería española. Esta receta destaca por su contraste entre la suavidad de la crema y el crujiente del azúcar caramelizado. Es una preparación elegante, pero fácil de realizar en casa con ingredientes básicos. Además, esta receta admite pequeñas variaciones, como infusionar la leche con naranja o vainilla. Su textura delicada y su sabor equilibrado la convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión especial. Prepararla en casa es una forma de disfrutar un dulce tradicional con un resultado auténtico y delicioso. ¡A disfrutar!