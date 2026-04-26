La receta del postre perfecto existe y es esta, de crema catalana
Esta receta de crema catalana combina una textura suave con una capa crujiente de azúcar caramelizado, creando un postre clásico español irresistible.
Esta receta de crema catalana es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española. Con su textura suave y su característica capa de azúcar caramelizado, esta preparación combina sencillez y elegancia. Ideal para cerrar una comida especial, esta exquisitez destaca por su sabor delicado y tradicional.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Leche entera: 500 ml
- Yemas de huevo: 4 unidades
- Azúcar: 100 gramos
- Maicena: 20 gramos
- Cáscara de limón: 1 tira
- Canela en rama: 1 unidad
- Azúcar extra para caramelizar: 4 cucharadas
Paso a paso para crear la mejor crema catalana del mundo
1- Calienta la leche con la canela y la cáscara de limón sin que llegue a hervir.
2- En un bol, mezcla las yemas con el azúcar hasta integrar bien.
3- Disuelve la maicena en un poco de leche fría y agrégala a la mezcla.
4- Retira la canela y el limón de la leche caliente.
5- Vierte la leche poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
6- Lleva la preparación al fuego bajo, sin dejar de remover.
7- Cocina hasta que espese y tenga textura cremosa.
8- Reparte en recipientes individuales y deja enfriar.
9- Espolvorea azúcar por encima y carameliza con soplete o calor.
10- Sirve la crema catalana fría con su capa crujiente.
De la cocina a la mesa
La crema catalana es un postre clásico que representa la tradición y la sencillez de la repostería española. Esta receta destaca por su contraste entre la suavidad de la crema y el crujiente del azúcar caramelizado. Es una preparación elegante, pero fácil de realizar en casa con ingredientes básicos. Además, esta receta admite pequeñas variaciones, como infusionar la leche con naranja o vainilla. Su textura delicada y su sabor equilibrado la convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión especial. Prepararla en casa es una forma de disfrutar un dulce tradicional con un resultado auténtico y delicioso. ¡A disfrutar!