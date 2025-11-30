Maravillosa receta de postre de vainilla casero que siempre sale bien

Esta receta de postre de vainilla casero es ideal para quienes buscan un postre rápido, económico y con un sabor clásico que nunca falla. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, vas a obtener una crema suave y reconfortante, perfecta para disfrutar fría o tibia. Además, podés personalizarla fácilmente según tus gustos.

1. En una cacerola fría, mezclá la maicena con el azúcar para evitar grumos.

La receta de este postre lo podés acompañar y decorar con lo que más te guste

1 cucharada de manteca (opcional, para más cremosidad).

2. Agregá un chorrito de leche y revolvé hasta formar una pasta suave.

3. Incorporá el resto de la leche de a poco, siempre mezclando para mantener una textura uniforme.

4. Llevá la mezcla a fuego medio y revolvé de manera constante con cuchara de madera o espátula.

5. Cuando empiece a espesar, bajá el fuego y seguí mezclando hasta que adquiera una textura cremosa y sin grumos.

6. Retirá del fuego y agregá la esencia de vainilla y la manteca, integrando bien.

7. Distribuí la crema en potes individuales y dejá enfriar a temperatura ambiente.

8. Llevá a la heladera por al menos 1 hora para lograr una consistencia perfecta.

Una receta s+uper rendidora En muchos hogares, la receta se servía tibia como postre reconfortante de invierno. Dulce Delicia

Este postre es una receta tradicional que se popularizó por su simpleza y su textura suave, ideal para toda la familia. Antiguamente se aromatizaba con cáscara de limón en lugar de vainilla. Para conservar, mantenelo en heladera hasta 3 días bien tapado para que no absorba olores. ¡Y a disfrutar!.