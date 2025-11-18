Receta antioxidante y deliciosa: el postre pudding de matcha para disfrutarlo en el desayuno

La siguiente receta de pudding de matcha es fácil, rápida y perfecta para sumar un toque gourmet a tu mesa. En pocos pasos conseguís una textura sedosa y un color vibrante que sorprende en desayuno, merienda o postre . Ideal si querés algo distinto y con sabor japonés auténtico.

1. En un bowl mezclá el matcha con el agua caliente y batí enérgicamente hasta que no queden grumos.

Cuanto más intenso el color verde, mejor calidad de matcha. Y tu receta quedará más colorida y con más propiedades.

Prepará esta receta y dale a tus postres un giro

Opcional: crema chantillí, granola o semillas de sésamo para decorar.

2. En una ollita poné la leche , el azúcar , la vainilla y la fécula de maíz previamente disuelta en un chorrito de leche fría.

3. Cociná la mezcla: llevá a fuego medio mientras revolvés constante hasta que espese.

4. Agregá la pasta de matcha y mezclá bien hasta integrar y obtener un color verde parejo.

5. Enfriá: volcá en recipientes, dejá entibiar y llevá a la heladera mínimo 2 horas.

6. Serví con crema, frutas, granola o lo que más te guste.

Un postre súper antioxidante El matcha aporta L-teanina, un aminoácido que favorece la concentración sin generar ansiedad. Prepará esta receta y verás que a todos les encantará. Shutterstock

El matcha se bate tradicionalmente con un chasen, un batidor de bambú que ayuda a lograr una textura espumosa y sin grumos. Guardálo en la heladera hasta 3 días, siempre tapado para que no tome olores. ¡Y a disfrutar!.