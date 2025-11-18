Receta antioxidante y deliciosa: el postre pudding de matcha para disfrutarlo en el desayuno
Si amás el matcha, esta receta de pudding fácil y sin complicaciones puede convertirse en tu nuevo postre favorito, ideal para sorprender.
La siguiente receta de pudding de matcha es fácil, rápida y perfecta para sumar un toque gourmet a tu mesa. En pocos pasos conseguís una textura sedosa y un color vibrante que sorprende en desayuno, merienda o postre. Ideal si querés algo distinto y con sabor japonés auténtico.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para un postre perfecto
2 cucharaditas de matcha de buena calidad.
3 cdas de agua caliente (no hirviendo).
400 ml de leche (entera o vegetal).
3 cdas de azúcar o miel.
1 cda de fécula de máiz.
1 cdita de esencia de vainilla.
Opcional: crema chantillí, granola o semillas de sésamo para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl mezclá el matcha con el agua caliente y batí enérgicamente hasta que no queden grumos.
2. En una ollita poné la leche, el azúcar, la vainilla y la fécula de maíz previamente disuelta en un chorrito de leche fría.
3. Cociná la mezcla: llevá a fuego medio mientras revolvés constante hasta que espese.
4. Agregá la pasta de matcha y mezclá bien hasta integrar y obtener un color verde parejo.
5. Enfriá: volcá en recipientes, dejá entibiar y llevá a la heladera mínimo 2 horas.
6. Serví con crema, frutas, granola o lo que más te guste.
El matcha se bate tradicionalmente con un chasen, un batidor de bambú que ayuda a lograr una textura espumosa y sin grumos. Guardálo en la heladera hasta 3 días, siempre tapado para que no tome olores. ¡Y a disfrutar!.