Postre sin culpa: receta de helado smoothie de banana y cacao alto en fibra y potasio

Tentación fit: receta ideal para antes o después del gym: sabor intenso y energía natural para tu día.

Candela Spann

Antojo saludable: receta de helado smoothie de banana y cacao sin azúcar añadido.

Este helado smoothie de banana y cacao es la prueba de que podés darte un gusto dulce sin complicarte ni sumar azúcar de más. Con apenas tres ingredientes, preparás esta receta en pocos minutos y lo disfrutás como postre, merienda o después de entrenar.

Rinde: 2 porciones

Ingredientes para un smoothie perfecto

  • 2 bananas maduras congeladas.

  • 1 cda de cacao amargo.

  • 80 a 120 ml de leche (puede ser vegetal).

    Opcionales: 1 cda de mantequilla de maní, chips de chocolate, nueces o coco rallado.

Delicioso smootuie de banana y cacao
Cuanto más madura está la banana antes de congelarla, más dulce queda esta receta un helado sin endulzantes extra.

Paso a paso ¡muy Fácil!

1. Pelá las bananas, cortálas en rodajas y congelálas al menos 4 horas (mejor de un día para otro).

2. Colocálas en la procesadora o licuadora junto con el cacao amargo.

3. Agregá un chorrito de leche y empezá a procesar. Si cuesta, sumá un poco más de líquido hasta lograr la textura de helado cremoso.

4. Probá y ajustá: si lo querés más dulce, agregá media banana extra o un poquito de miel o dátiles.

5. Serví en bowls o vasitos y sumale los toppings que más te gusten.

Disfrutálo poquito a poquito
Combinar banana y cacao aporta energía rápida y sostenida, por eso es popular antes o después del entrenamiento.

Consumilo en el momento para la mejor textura, aunque podés guardarlo en freezer 1 semana. Si se endurece, dejálo 5 minutos a temperatura ambiente antes de comerlo. Cuando congelás bananas maduras, se potencia su dulzor natural y funcionan como base perfecta para helados sin crema ni azúcar.

