Postre sin culpa: receta de helado smoothie de banana y cacao alto en fibra y potasio
Tentación fit: receta ideal para antes o después del gym: sabor intenso y energía natural para tu día.
Este helado smoothie de banana y cacao es la prueba de que podés darte un gusto dulce sin complicarte ni sumar azúcar de más. Con apenas tres ingredientes, preparás esta receta en pocos minutos y lo disfrutás como postre, merienda o después de entrenar.
Rinde: 2 porciones
Ingredientes para un smoothie perfecto
2 bananas maduras congeladas.
1 cda de cacao amargo.
80 a 120 ml de leche (puede ser vegetal).
Opcionales: 1 cda de mantequilla de maní, chips de chocolate, nueces o coco rallado.
Paso a paso ¡muy Fácil!
1. Pelá las bananas, cortálas en rodajas y congelálas al menos 4 horas (mejor de un día para otro).
2. Colocálas en la procesadora o licuadora junto con el cacao amargo.
3. Agregá un chorrito de leche y empezá a procesar. Si cuesta, sumá un poco más de líquido hasta lograr la textura de helado cremoso.
4. Probá y ajustá: si lo querés más dulce, agregá media banana extra o un poquito de miel o dátiles.
5. Serví en bowls o vasitos y sumale los toppings que más te gusten.
Consumilo en el momento para la mejor textura, aunque podés guardarlo en freezer 1 semana. Si se endurece, dejálo 5 minutos a temperatura ambiente antes de comerlo. Cuando congelás bananas maduras, se potencia su dulzor natural y funcionan como base perfecta para helados sin crema ni azúcar.