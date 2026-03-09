Tomates rellenos clásicos: una receta fácil y fresca que te va a encantar
Una receta liviana y rápida que lleva ingredientes simples para lograr un plato ideal para los días calurosos.
Los tomates rellenos son un clásico del verano argentino que nunca pasa de moda. Son rendidores y fáciles de preparar, y además funcionan como entrada, plato principal liviano o acompañamiento. Esta receta simple prioriza el uso de ingredientes frescos y una preparación rápida, para no pasar tiempo de más en la cocina. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
4 tomates grandes
1 lata de atún
2 cucharadas de mayonesa
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
Cortá la tapa de los tomates.
Retirá la pulpa con cuidado.
Mezclá el atún con mayonesa, sal y pimienta.
Rellená los tomates.
Llevá a la heladera antes de servir. ¡Y listo!