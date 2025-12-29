Presenta:

Fresca y explosiva para el verano: receta de ensalada de rúcula y parmesano

Perfecta para días calurosos, esta receta de ensalada de rúcula y parmesano se prepara en minutos y se disfruta al máximo en verano.

Candela Spann

El plato liviano para el verano: receta de ensalada de rúcula y parmesano&nbsp;

Petitchef

Cuando llega el calor, nada mejor que una opción fresca y rápida para la mesa diaria. Esta receta de ensalada de rúcula y parmesano es un clásico infalible del verano: liviana, sabrosa y lista en minutos. Ideal para acompañar carnes, pescados o disfrutar sola, combina ingredientes simples con un resultado elegante y bien argentino.

Rinde: 2 porciones como plato principal liviano o 4 como guarnición

Ingredientes para una ensalada perfecta

  • 100 g de rúcula fresca.

  • 40 g de queso parmesano en lascas.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

  • Jugo de ½ limón o unas gotas de aceto.

  • Sal fina, a gusto.

  • Pimienta negra recién molida, a gusto.

  • Opcional: nueces picadas o semillas.

Una de las ensaladas más elegidas
La rúcula se consume más en verano porque su sabor intenso realza cualquier receta simple y rápida.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien la rúcula en abundante agua fría y escurrila con cuidado. Si tenés centrifugadora, mejor, así queda bien sequita.

2. Colocá la rúcula en un bowl amplio para poder mezclar cómodamente.

3. Condimentá con sal, pimienta y el jugo de limón o aceto.

4. Agregá el aceite de oliva y mezclá suavemente con las manos o pinzas, sin aplastar las hojas.

5. Sumá las lascas de parmesano por encima para que no se rompan.

6. Si te gusta, terminá a ensalada con nueces o semillas para darle un toque crocante.

7. Serví de inmediato para disfrutar toda la frescura.

Un sabor gourmet y chic
Durante el verano, esta receta es una de las ensaladas más elegidas por su frescura y mínima preparación.

Esta ensalada es un clásico que nunca falla: la rúcula era muy usada por los romanos como planta digestiva. Para conservarla, guardá la rúcula lavada y seca en un recipiente hermético con papel de cocina en la heladera hasta 48 horas. La ensalada ya armada conviene consumirla en el momento para que mantenga su textura y sabor. Preparala y nos contás!

