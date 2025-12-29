Fresca y explosiva para el verano: receta de ensalada de rúcula y parmesano

Cuando llega el calor, nada mejor que una opción fresca y rápida para la mesa diaria. Esta receta de ensalada de rúcula y parmesano es un clásico infalible del verano : liviana, sabrosa y lista en minutos. Ideal para acompañar carnes , pescados o disfrutar sola, combina ingredientes simples con un resultado elegante y bien argentino.

1. Lavá bien la rúcula en abundante agua fría y escurrila con cuidado. Si tenés centrifugadora, mejor, así queda bien sequita.

La rúcula se consume más en verano porque su sabor intenso realza cualquier receta simple y rápida.

Una de las ensaladas más elegidas

2. Colocá la rúcula en un bowl amplio para poder mezclar cómodamente.

3. Condimentá con sal , pimienta y el jugo de limón o aceto .

4. Agregá el aceite de oliva y mezclá suavemente con las manos o pinzas, sin aplastar las hojas.

5. Sumá las lascas de parmesano por encima para que no se rompan.

6. Si te gusta, terminá a ensalada con nueces o semillas para darle un toque crocante.

7. Serví de inmediato para disfrutar toda la frescura.

Un sabor gourmet y chic Durante el verano, esta receta es una de las ensaladas más elegidas por su frescura y mínima preparación. MIS ENSALADAS FAVORITAS

Esta ensalada es un clásico que nunca falla: la rúcula era muy usada por los romanos como planta digestiva. Para conservarla, guardá la rúcula lavada y seca en un recipiente hermético con papel de cocina en la heladera hasta 48 horas. La ensalada ya armada conviene consumirla en el momento para que mantenga su textura y sabor. Preparala y nos contás!