Fresca y explosiva para el verano: receta de ensalada de rúcula y parmesano
Perfecta para días calurosos, esta receta de ensalada de rúcula y parmesano se prepara en minutos y se disfruta al máximo en verano.
Cuando llega el calor, nada mejor que una opción fresca y rápida para la mesa diaria. Esta receta de ensalada de rúcula y parmesano es un clásico infalible del verano: liviana, sabrosa y lista en minutos. Ideal para acompañar carnes, pescados o disfrutar sola, combina ingredientes simples con un resultado elegante y bien argentino.
Rinde: 2 porciones como plato principal liviano o 4 como guarnición
Te Podría Interesar
Ingredientes para una ensalada perfecta
-
100 g de rúcula fresca.
40 g de queso parmesano en lascas.
2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
Jugo de ½ limón o unas gotas de aceto.
Sal fina, a gusto.
Pimienta negra recién molida, a gusto.
Opcional: nueces picadas o semillas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien la rúcula en abundante agua fría y escurrila con cuidado. Si tenés centrifugadora, mejor, así queda bien sequita.
2. Colocá la rúcula en un bowl amplio para poder mezclar cómodamente.
3. Condimentá con sal, pimienta y el jugo de limón o aceto.
4. Agregá el aceite de oliva y mezclá suavemente con las manos o pinzas, sin aplastar las hojas.
5. Sumá las lascas de parmesano por encima para que no se rompan.
6. Si te gusta, terminá a ensalada con nueces o semillas para darle un toque crocante.
7. Serví de inmediato para disfrutar toda la frescura.
Esta ensalada es un clásico que nunca falla: la rúcula era muy usada por los romanos como planta digestiva. Para conservarla, guardá la rúcula lavada y seca en un recipiente hermético con papel de cocina en la heladera hasta 48 horas. La ensalada ya armada conviene consumirla en el momento para que mantenga su textura y sabor. Preparala y nos contás!