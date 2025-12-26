Presenta:

Clásico argentino: receta de ensalada de lechuga, tomate y cebolla

Con esta receta de ensalada de lechuga, tomate y cebolla sumás frescura y color a tu mesa sin complicarte.

Candela Spann

Esta receta es una de las guarniciones más clásicas de la mesa argentina.

EL Español

Esta receta de ensalada de tomate, lechuga y cebolla es un clásico infaltable de la mesa argentina. Fresca, simple y rendidora, acompaña desde un asado hasta una milanesa al paso. Con pocos ingredientes y buen producto, se arma en minutos y demuestra que lo básico, bien hecho, siempre funciona.

Rinde: 4 porciones como guarnición

Ingredientes para una ensalada perfecta

  • 1 planta grande de lechuga (mantecosa o criolla).

  • 3 tomates redondos maduros.

  • 1 cebolla chica.

  • 3 cucharadas de aceite.

  • 1 cucharada de vinagre o jugo de limón.

  • Sal, a gusto.

  • Pimienta, a gusto (opcional).

Una de las ensaladas más elegidas por los argentinos
La receta básica admite muchas variantes sin perder su esencia.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien la lechuga hoja por hoja y escurrila.

2. Cortá la lechuga con la mano en trozos medianos y ponela en un bowl grande.

3. Lavá los tomates y cortalos en gajos o cubos, como más te guste.

4. Pelá la cebolla y cortala en pluma fina. Si la cebolla está fuerte, podés dejarla 10 minutos en agua fría y escurrirla.

5. Sumá los tomates y la cebolla a la lechuga.

6. En un recipiente chico, mezclá el aceite con el vinagre o limón.

7. Condimentá con sal y pimienta y volcá el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir. Mezclá suavemente para no romper las hojas.

8. Probá y ajustá el punto de sal si hace falta.

9. Serví de inmediato bien fresca.

Una ensalada clásica para acompañar carnes y pastas
En la receta, la cebolla en agua fría queda más suave.

Esta ensalada es una de las más preparadas en Argentina porque se adapta a cualquier comida y estación. La clave de la receta está en usar verduras frescas y aliñar a último momento. Para conservarla, lo ideal es guardar las verduras lavadas y secas por separado en la heladera hasta 24 horas. Una vez condimentada, conviene consumirla en el momento para que mantenga su frescura y textura crocante. ¡Tenés que prepararla!.

