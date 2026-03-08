Bombas de papas con queso: receta casera súper crocante y fácil para lucirte
Una receta clásica de bombas de papas, crocantes por fuera y cremosas por dentro, ideales para una picada, entrada o cena bien casera.
Si te gustan las comidas caseras y bien sabrosas, esta receta de bombas de papas es perfecta. Con una capa dorada y crocante por fuera y un relleno suave por dentro, estas bombas son ideales para compartir en una picada o como plato principal.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
800 gramos de papas.
150 gramos de queso mozzarella en cubos.
2 huevos (aproximadamente 120 gramos).
100 gramos de harina 0000.
150 gramos de pan rallado.
5 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
5 gramos de perejil picado.
1000 gramos de aceite para freír.
Paso a paso para crear unas bombas de papas deliciosas
1- Pelá las papas, cortalas en trozos y cocinalas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
2- Escurrí las papas y pisalas hasta formar un puré suave.
3- Agregá la sal, la pimienta negra molida, el perejil picado y mezclá bien.
4- Tomá porciones del puré y formá una bolita.
5- Colocá en el centro un cubo de queso mozzarella y cerrá formando una bomba de papa.
6- Pasá cada bomba por harina 0000, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
7- Calentá el aceite para freír en una olla profunda.
8- Freí las bombas de papas hasta que estén doradas y crocantes.
9- Retirá y escurrí sobre papel absorbente antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de bombas de papas es una de esas preparaciones simples que siempre salen bien. Son ideales para una picada, una entrada o incluso para acompañar una ensalada fresca. El queso mozzarella en el centro aporta una sorpresa cremosa cuando se abre la bomba caliente. Podés servirlas con alguna salsa casera o simplemente con un toque de limón. También se pueden preparar con anticipación y guardar en heladera antes de freír. ¡Irresistibles!.