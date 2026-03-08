Bombas de papas con queso: receta casera súper crocante y fácil para lucirte

Si te gustan las comidas caseras y bien sabrosas, esta receta de bombas de papas es perfecta. Con una capa dorada y crocante por fuera y un relleno suave por dentro, estas bombas son ideales para compartir en una picada o como plato principal.

La receta de bombas de papas es muy popular en distintos países de América Latina, aunque cada lugar tiene su propia versión.

El relleno de queso es simplemente delicioso

1- Pelá las papas , cortalas en trozos y cocinalas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.

2- Escurrí las papas y pisalas hasta formar un puré suave.

3- Agregá la sal, la pimienta negra molida, el perejil picado y mezclá bien.

4- Tomá porciones del puré y formá una bolita.

5- Colocá en el centro un cubo de queso mozzarella y cerrá formando una bomba de papa.

6- Pasá cada bomba por harina 0000, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.

7- Calentá el aceite para freír en una olla profunda.

8- Freí las bombas de papas hasta que estén doradas y crocantes.

9- Retirá y escurrí sobre papel absorbente antes de servir.

Listas para freír La receta de bombas de papas se destaca por su contraste entre exterior crocante e interior suave. La cocina de Grac

De la cocina a la mesa

Esta receta de bombas de papas es una de esas preparaciones simples que siempre salen bien. Son ideales para una picada, una entrada o incluso para acompañar una ensalada fresca. El queso mozzarella en el centro aporta una sorpresa cremosa cuando se abre la bomba caliente. Podés servirlas con alguna salsa casera o simplemente con un toque de limón. También se pueden preparar con anticipación y guardar en heladera antes de freír. ¡Irresistibles!.