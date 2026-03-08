Presenta:

Bombas de papas con queso: receta casera súper crocante y fácil para lucirte

Una receta clásica de bombas de papas, crocantes por fuera y cremosas por dentro, ideales para una picada, entrada o cena bien casera.

Candela Spann

Receta fácil de bombas de papas caseras.

Si te gustan las comidas caseras y bien sabrosas, esta receta de bombas de papas es perfecta. Con una capa dorada y crocante por fuera y un relleno suave por dentro, estas bombas son ideales para compartir en una picada o como plato principal.

El relleno de queso es simplemente delicioso
La receta de bombas de papas es muy popular en distintos pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, aunque cada lugar tiene su propia versi&oacute;n.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 800 gramos de papas.

  • 150 gramos de queso mozzarella en cubos.

  • 2 huevos (aproximadamente 120 gramos).

  • 100 gramos de harina 0000.

  • 150 gramos de pan rallado.

  • 5 gramos de sal.

  • 2 gramos de pimienta negra molida.

  • 5 gramos de perejil picado.

  • 1000 gramos de aceite para freír.

Paso a paso para crear unas bombas de papas deliciosas

1- Pelá las papas, cortalas en trozos y cocinalas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.

2- Escurrí las papas y pisalas hasta formar un puré suave.

3- Agregá la sal, la pimienta negra molida, el perejil picado y mezclá bien.

4- Tomá porciones del puré y formá una bolita.

5- Colocá en el centro un cubo de queso mozzarella y cerrá formando una bomba de papa.

6- Pasá cada bomba por harina 0000, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.

7- Calentá el aceite para freír en una olla profunda.

8- Freí las bombas de papas hasta que estén doradas y crocantes.

9- Retirá y escurrí sobre papel absorbente antes de servir.

Listas para freír
La receta de bombas de papas se destaca por su contraste entre exterior crocante e interior suave.

De la cocina a la mesa

Esta receta de bombas de papas es una de esas preparaciones simples que siempre salen bien. Son ideales para una picada, una entrada o incluso para acompañar una ensalada fresca. El queso mozzarella en el centro aporta una sorpresa cremosa cuando se abre la bomba caliente. Podés servirlas con alguna salsa casera o simplemente con un toque de limón. También se pueden preparar con anticipación y guardar en heladera antes de freír. ¡Irresistibles!.

