Este verano prepará un clásico que enamora: receta de licuado de banana

Cuando el calor aprieta, nada mejor que algo fresco, rápido y rendidor. Esta receta de licuado de banana es un clásico infaltable del verano argentino: cremosa, nutritiva y lista en minutos. Ideal para desayunos livianos, meriendas o después de la pileta, combina pocos ingredientes con un sabor bien casero que nunca falla.

1. Pelá las bananas y cortalas en rodajas para que el licuado quede mejor.

En verano, esta receta de licuado de banana es una de las más elegidas porque refresca y aporta energía al mismo tiempo.

Opcional: esencia de vainilla o una pizca de canela.

2. Colocá las bananas en el vaso de la licuadora.

4. Sumá los cubos de hielo para lograr una textura bien refrescante.

5. Licuá durante 30 a 60 segundos, hasta obtener un licuado cremoso y sin grumos.

6. Probá y ajustá el dulzor si hace falta.

7. Serví de inmediato en vasos altos y, si te gusta, espolvoreá con canela o un chorrito de vainilla.

Este licuado es el preferido de todos El licuado bien frío es un clásico del verano, y esta receta se adapta fácil a distintos gustos. Shutterstock

Este licuado es uno de los más elegidos porque la banana aporta dulzor natural y energía rápida; es una de las frutas más consumidas en el mundo. Para conservarlo, lo ideal es tomarlo en el momento. Si sobra, guardalo en un frasco bien cerrado en la heladera hasta 12 horas, mezclando antes de servir para recuperar su textura. ¡Irresistible!.