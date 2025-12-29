Este verano prepará un clásico que enamora: receta de licuado de banana
Ideal para el verano, esta receta de licuado de banana es cremosa, refrescante y perfecta para disfrutar bien frío durante los meses de calor.
Cuando el calor aprieta, nada mejor que algo fresco, rápido y rendidor. Esta receta de licuado de banana es un clásico infaltable del verano argentino: cremosa, nutritiva y lista en minutos. Ideal para desayunos livianos, meriendas o después de la pileta, combina pocos ingredientes con un sabor bien casero que nunca falla.
Rinde: 2 vasos grandes o 3 chicos
Te Podría Interesar
Ingredientes para un licuado perfecto
-
2 bananas maduras.
500 ml de leche fría (entera, descremada o vegetal).
1 cucharada de azúcar, miel o endulzante, a gusto.
4 a 6 cubos de hielo.
Opcional: esencia de vainilla o una pizca de canela.
Paso a paso.¡muy fácil!
1. Pelá las bananas y cortalas en rodajas para que el licuado quede mejor.
2. Colocá las bananas en el vaso de la licuadora.
3. Agregá la leche bien fría y el endulzante elegido.
4. Sumá los cubos de hielo para lograr una textura bien refrescante.
5. Licuá durante 30 a 60 segundos, hasta obtener un licuado cremoso y sin grumos.
6. Probá y ajustá el dulzor si hace falta.
7. Serví de inmediato en vasos altos y, si te gusta, espolvoreá con canela o un chorrito de vainilla.
Este licuado es uno de los más elegidos porque la banana aporta dulzor natural y energía rápida; es una de las frutas más consumidas en el mundo. Para conservarlo, lo ideal es tomarlo en el momento. Si sobra, guardalo en un frasco bien cerrado en la heladera hasta 12 horas, mezclando antes de servir para recuperar su textura. ¡Irresistible!.