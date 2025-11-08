Tenés que preparar esta receta de helado de mandarina sin conservantes, 100% natural y frutal
Refrescá tu verano con esta receta de helado de mandarina natural, fácil y con mucho sabor frutal. Alegrá tu hogar con un helado lleno de color y sabor.
Si te gustan los postres frutales y frescos, esta receta de helado de mandarina te va a encantar. Es liviano, cremoso y con ese perfume cítrico que refresca al instante. Ideal para los días calurosos o para cerrar una comida con algo dulce pero natural.
Rinde 6 porciones
Ingredientes para un helado perfecto
6 mandarinas grandes (bien jugosas).
150 g de azúcar.
200 ml de crema de leche.
100 ml de leche entera.
Ralladura de 1 mandarina (opcional).
Jugo de medio limón.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Exprimí las mandarinas, sacáles las semillas y colá el jugo para que quede bien limpio. Reservá.
2. En una olla chica, mezclá el azúcar con la leche y calentá hasta que el azúcar se disuelva. Dejá enfriar.
3. Uní el jugo de mandarina, la crema, el jugo de limón y la mezcla de leche con azúcar. Batí hasta integrar.
4. Llevá la mezcla a un recipiente y meté al freezer.
5. Cada 30 minutos, revolvé con tenedor 3 o 4 veces para romper los cristales
Tu helado de mandarina casero se conserva hasta una semana en el freezer. La mandarina además de ser riquísima, tiene aceites esenciales que ayudan a relajar. ¡Postre y bienestar en una sola cucharada!