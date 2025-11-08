Tenés que preparar esta receta de helado de mandarina sin conservantes, 100% natural y frutal

Refrescá tu verano con esta receta de helado de mandarina natural, fácil y con mucho sabor frutal. Alegrá tu hogar con un helado lleno de color y sabor.

Receta casera de helado de mandarina: una delicia cítrica y refrescante.

Si te gustan los postres frutales y frescos, esta receta de helado de mandarina te va a encantar. Es liviano, cremoso y con ese perfume cítrico que refresca al instante. Ideal para los días calurosos o para cerrar una comida con algo dulce pero natural.

Rinde 6 porciones

Ingredientes para un helado perfecto 6 mandarinas grandes (bien jugosas).

150 g de azúcar.

200 ml de crema de leche.

100 ml de leche entera.

Ralladura de 1 mandarina (opcional).

Jugo de medio limón. Su sabor es realmente delicioso En muchas casas argentinas se hace con mandarinas del patio o del vecino… ¡nada más casero que eso!. Shutterstock P aso a paso ¡muy fácil! 1. Exprimí las mandarinas, sacáles las semillas y colá el jugo para que quede bien limpio. Reservá.

2. En una olla chica, mezclá el azúcar con la leche y calentá hasta que el azúcar se disuelva. Dejá enfriar.

3. Uní el jugo de mandarina, la crema, el jugo de limón y la mezcla de leche con azúcar. Batí hasta integrar.