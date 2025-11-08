Presenta:

Tenés que preparar esta receta de helado de mandarina sin conservantes, 100% natural y frutal

Refrescá tu verano con esta receta de helado de mandarina natural, fácil y con mucho sabor frutal. Alegrá tu hogar con un helado lleno de color y sabor.

Candela Spann

Receta casera de helado de mandarina: una delicia cítrica y refrescante.

Si te gustan los postres frutales y frescos, esta receta de helado de mandarina te va a encantar. Es liviano, cremoso y con ese perfume cítrico que refresca al instante. Ideal para los días calurosos o para cerrar una comida con algo dulce pero natural.

Rinde 6 porciones

Ingredientes para un helado perfecto

  • 6 mandarinas grandes (bien jugosas).

  • 150 g de azúcar.

  • 200 ml de crema de leche.

  • 100 ml de leche entera.

  • Ralladura de 1 mandarina (opcional).

  • Jugo de medio limón.

Su sabor es realmente delicioso
En muchas casas argentinas se hace con mandarinas del patio o del vecino… ¡nada más casero que eso!.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Exprimí las mandarinas, sacáles las semillas y colá el jugo para que quede bien limpio. Reservá.

2. En una olla chica, mezclá el azúcar con la leche y calentá hasta que el azúcar se disuelva. Dejá enfriar.

3. Uní el jugo de mandarina, la crema, el jugo de limón y la mezcla de leche con azúcar. Batí hasta integrar.

4. Llevá la mezcla a un recipiente y meté al freezer.

5. Cada 30 minutos, revolvé con tenedor 3 o 4 veces para romper los cristales

Ideal para compartirlo con todos
La mandarina tiene un alto contenido de vitamina C, así que esta receta además de rica, ¡es súper refrescante y saludable!.

Tu helado de mandarina casero se conserva hasta una semana en el freezer. La mandarina además de ser riquísima, tiene aceites esenciales que ayudan a relajar. ¡Postre y bienestar en una sola cucharada!

