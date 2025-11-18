Receta de quesadillas de huitlacoche: sabor mexicano tradicional
Prepara esta receta paso a paso de quesadillas de huitlacoche, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de quesadillas de huitlacoche destaca por su sabor delicado y su textura suave, ideal para quienes disfrutan de la cocina mexicana tradicional. La receta es sencilla, nutritiva y perfecta para cualquier ocasión. Su combinación de maíz, queso y huitlacoche convierte esta preparación en una opción auténtica y deliciosa.
Ingredientes para unas quesadillas de huitlacoche
Rinde: 4 porciones.
- Tortillas de maíz.
- 250 g de huitlacoche.
- 1/4 de cebolla picada.
- 1 diente de ajo picado.
- 2 cucharadas de mantequilla o aceite.
- 1 chile serrano picado (opcional).
- 200 g de queso Oaxaca o similar.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta la mantequilla o el aceite en una sartén a fuego medio.
2- Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que estén ligeramente dorados.
3- Incorpora el huitlacoche y mezcla bien; cocina durante 5 minutos.
4- Añade sal al gusto y, si deseas picor, incorpora el chile serrano.
5- Calienta las tortillas en un comal.
6- Coloca un poco de huitlacoche sobre cada tortilla y agrega queso encima.
7- Dobla las tortillas y cocina por ambos lados hasta que el queso se derrita.
8- Sirve calientes con salsa al gusto.
De la cocina a la mesa
Las quesadillas de huitlacoche son una receta que muestra la riqueza gastronómica de México mediante un ingrediente único conocido como “el oro negro”. Su sabor terroso y suave combina perfectamente con el queso fundido y las tortillas de maíz recién calentadas. Esta receta es ideal para compartir en familia, disfrutar en una reunión o preparar como un antojo rápido y nutritivo. Además, permite adaptar sabores agregando chiles, epazote u otros ingredientes tradicionales. Preparar quesadillas de huitlacoche es una excelente forma de mantener viva una tradición culinaria que ha trascendido generaciones en la cocina mexicana. ¡A disfrutar!