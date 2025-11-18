Receta de quesadillas de huitlacoche: sabor mexicano tradicional

Esta receta de quesadillas de huitlacoche destaca por su sabor delicado y su textura suave, ideal para quienes disfrutan de la cocina mexicana tradicional. La receta es sencilla, nutritiva y perfecta para cualquier ocasión. Su combinación de maíz , queso y huitlacoche convierte esta preparación en una opción auténtica y deliciosa.

Aunque hoy es muy apreciado, durante años la receta tradicional con huitlacoche fue vista como comida humilde, hasta que chefs internacionales comenzaron a valorarlo y promoverlo en la alta cocina.

1- Calienta la mantequilla o el aceite en una sartén a fuego medio.

2- Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que estén ligeramente dorados.

3- Incorpora el huitlacoche y mezcla bien; cocina durante 5 minutos.

4- Añade sal al gusto y, si deseas picor, incorpora el chile serrano.

5- Calienta las tortillas en un comal.

6- Coloca un poco de huitlacoche sobre cada tortilla y agrega queso encima.

7- Dobla las tortillas y cocina por ambos lados hasta que el queso se derrita.

8- Sirve calientes con salsa al gusto.

En muchas comunidades indígenas, la receta de huitlacoche se ha transmitido por generaciones, manteniéndose casi idéntica desde la época prehispánica. En muchas comunidades indígenas, la receta de huitlacoche se ha transmitido por generaciones, manteniéndose casi idéntica desde la época prehispánica. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las quesadillas de huitlacoche son una receta que muestra la riqueza gastronómica de México mediante un ingrediente único conocido como “el oro negro”. Su sabor terroso y suave combina perfectamente con el queso fundido y las tortillas de maíz recién calentadas. Esta receta es ideal para compartir en familia, disfrutar en una reunión o preparar como un antojo rápido y nutritivo. Además, permite adaptar sabores agregando chiles, epazote u otros ingredientes tradicionales. Preparar quesadillas de huitlacoche es una excelente forma de mantener viva una tradición culinaria que ha trascendido generaciones en la cocina mexicana. ¡A disfrutar!