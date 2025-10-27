Presenta:

Animate a esta receta de pancitos saborizados de salame y conquistará a todos

Esta receta de pancitos saborizados de salame es fácil, rápida y deliciosa, perfecta para disfrutar con un café, mate o picnic.

Candela Spann

Descubrí la receta de pancitos con salame que todos van a amar.

Shutterstock

Si buscás un pancito casero distinto, estos pancitos saborizados con salame son la opción ideal. Con trocitos de salame distribuidos en la masa, quedan aromáticos, tiernos por dentro y crocantes por fuera. Esta receta fácil y casera te permite preparar pancitos ideales para meriendas, picadas o juntadas con amigos.

Ingredientes

Rinde: 20 pancitos medianos

  • 500 g de harina 0000.
  • 25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca).
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 30 g de manteca blanda o 2 cucharadas de aceite.
  • 250 ml de agua tibia (aproximadamente).
  • 100 g de salame cortado en cubitos pequeños.
  • 50 g de queso rallado (opcional).
  • 1 cucharadita de orégano o hierbas secas a gusto.
Si lo deseas podés decorarlos con algunas semillas de sésamo
Incorporar salame en esta receta le aporta a la masa un sabor único y aromático que cambia totalmente el clásico pancito casero.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Disolvé la levadura con el azúcar en agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que espume.
  2. Mezclá la harina con la sal en un bol grande.
  3. Incorporá la manteca o aceite y la mezcla de levadura. Amasá hasta formar una masa homogénea y elástica.
  4. Agregá los cubitos de salame y el queso rallado (si usás) y amasá unos minutos para que queden distribuidos.
  5. Dejá leudar la masa tapada con un paño húmedo durante 1 hora, hasta que duplique su tamaño.
  6. Dividí la masa en porciones individuales, boleá y acomodá en una placa con papel manteca.
  7. Dejá reposar 15 minutos más antes de hornear.
  8. Horneá a 180°C durante 20–25 minutos, hasta que estén doraditos.
  9. Dejá enfriar unos minutos antes de servir.
Ya estan listos para que sorprendas a todos
Esta receta de pancitos con salame se pueden congelar antes de hornear y conservar su sabor y textura al recalentar.

Los pancitos con salame incorporado en la masa son típicos de picadas argentinas y meriendas especiales. Estos pancitos se conservan en recipiente hermético hasta 3 días y se pueden recalentar unos minutos para recuperar frescura. También se pueden congelar antes de hornear, manteniendo su sabor y textura. ¡Disfrutálos uno a uno!.

