Animate a esta receta de pancitos saborizados de salame y conquistará a todos
Esta receta de pancitos saborizados de salame es fácil, rápida y deliciosa, perfecta para disfrutar con un café, mate o picnic.
Si buscás un pancito casero distinto, estos pancitos saborizados con salame son la opción ideal. Con trocitos de salame distribuidos en la masa, quedan aromáticos, tiernos por dentro y crocantes por fuera. Esta receta fácil y casera te permite preparar pancitos ideales para meriendas, picadas o juntadas con amigos.
Ingredientes
Rinde: 20 pancitos medianos
- 500 g de harina 0000.
- 25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca).
- 1 cucharadita de azúcar.
- 1 cucharadita de sal.
- 30 g de manteca blanda o 2 cucharadas de aceite.
- 250 ml de agua tibia (aproximadamente).
- 100 g de salame cortado en cubitos pequeños.
- 50 g de queso rallado (opcional).
- 1 cucharadita de orégano o hierbas secas a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disolvé la levadura con el azúcar en agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que espume.
- Mezclá la harina con la sal en un bol grande.
- Incorporá la manteca o aceite y la mezcla de levadura. Amasá hasta formar una masa homogénea y elástica.
- Agregá los cubitos de salame y el queso rallado (si usás) y amasá unos minutos para que queden distribuidos.
- Dejá leudar la masa tapada con un paño húmedo durante 1 hora, hasta que duplique su tamaño.
- Dividí la masa en porciones individuales, boleá y acomodá en una placa con papel manteca.
- Dejá reposar 15 minutos más antes de hornear.
- Horneá a 180°C durante 20–25 minutos, hasta que estén doraditos.
- Dejá enfriar unos minutos antes de servir.
Los pancitos con salame incorporado en la masa son típicos de picadas argentinas y meriendas especiales. Estos pancitos se conservan en recipiente hermético hasta 3 días y se pueden recalentar unos minutos para recuperar frescura. También se pueden congelar antes de hornear, manteniendo su sabor y textura. ¡Disfrutálos uno a uno!.