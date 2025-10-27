Animate a esta receta de pancitos saborizados de salame y conquistará a todos

Si buscás un pancito casero distinto, estos pancitos saborizados con salame son la opción ideal. Con trocitos de salame distribuidos en la masa , quedan aromáticos, tiernos por dentro y crocantes por fuera. Esta receta fácil y casera te permite preparar pancitos ideales para meriendas, picadas o juntadas con amigos.

500 g de harina 0000.

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca).

1 cucharadita de azúcar.

1 cucharadita de sal.

30 g de manteca blanda o 2 cucharadas de aceite.

250 ml de agua tibia (aproximadamente).

100 g de salame cortado en cubitos pequeños.

50 g de queso rallado (opcional).

1 cucharadita de orégano o hierbas secas a gusto.

Si lo deseas podés decorarlos con algunas semillas de sésamo Incorporar salame en esta receta le aporta a la masa un sabor único y aromático que cambia totalmente el clásico pancito casero. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura con el azúcar en agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que espume. Mezclá la harina con la sal en un bol grande. Incorporá la manteca o aceite y la mezcla de levadura. Amasá hasta formar una masa homogénea y elástica. Agregá los cubitos de salame y el queso rallado (si usás) y amasá unos minutos para que queden distribuidos. Dejá leudar la masa tapada con un paño húmedo durante 1 hora, hasta que duplique su tamaño. Dividí la masa en porciones individuales, boleá y acomodá en una placa con papel manteca. Dejá reposar 15 minutos más antes de hornear. Horneá a 180°C durante 20–25 minutos, hasta que estén doraditos. Dejá enfriar unos minutos antes de servir.

Ya estan listos para que sorprendas a todos Esta receta de pancitos con salame se pueden congelar antes de hornear y conservar su sabor y textura al recalentar. Shutterstock

Los pancitos con salame incorporado en la masa son típicos de picadas argentinas y meriendas especiales. Estos pancitos se conservan en recipiente hermético hasta 3 días y se pueden recalentar unos minutos para recuperar frescura. También se pueden congelar antes de hornear, manteniendo su sabor y textura. ¡Disfrutálos uno a uno!.