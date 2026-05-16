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Bizcochuelo de mandarina, receta para aprovechar la fruta de esta temporada

Descubrí la receta ideal de bizcochuelo de mandarina para una opción casera, húmeda y llena de aroma cítrico. Preparala y disfrutá de un sabor único.

Candela Spann

Cómo hacer torta de mandarina, receta completa

Cómo hacer torta de mandarina, receta completa

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de bizcochuelo de mandarina es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y llena de aroma cítrico. La mandarina aporta frescura y un sabor natural irresistible. Es una delicia fácil y perfecta para acompañar el mate, el café o el té. ¡Manos a la obra!

En pocas palabras

  • Bizcochuelo de mandarina: Receta casera, húmeda y aromática ideal para aprovechar la fruta de temporada.
  • Preparación sencilla: Combina la fruta entera con huevos, aceite y esencia de vainilla, integrando luego azúcar y harina leudante.
  • Horneado perfecto: Cocinar a 180 °C por 40-45 minutos hasta dorar para obtener un bizcochuelo delicioso y perfumado.
Resumen generado por Thinkindot AI

Receta de bizcochuelo de mandarina
Receta de bizcochuelo de mandarina

Receta de bizcochuelo de mandarina

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Mandarina — 2 unidades
  • Harina leudante — 300 gramos
  • Azúcar — 220 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Aceite — 120 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear un bizcochuelo de mandarina delicioso

1- Lavar las mandarinas, retirar las semillas y cortar en trozos con cáscara.

2- Procesar las mandarinas junto con los huevos, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Volcar la mezcla en un bowl y agregar el azúcar.

4- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.

5- Colocar la preparación en un molde enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el bizcochuelo esté dorado.

Bizcochuelo cítrico fácil, receta clásica
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De la cocina a la mesa

El bizcochuelo de mandarina es una de las recetas más aromáticas y fáciles de preparar. Esta receta aprovecha la fruta entera para lograr un sabor intenso y una textura húmeda irresistible. Es ideal para desayunos, meriendas o para acompañar una infusión caliente. Además, se prepara rápidamente y con ingredientes simples que suelen estar en casa. El perfume cítrico de la mandarina llena la cocina y convierte este budín en una opción muy tentadora. Este bizcochuelo casero es práctico, rendidor y perfecto para disfrutar algo dulce y fresco. ¡A disfrutar!

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