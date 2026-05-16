Bizcochuelo de mandarina, receta para aprovechar la fruta de esta temporada

Esta receta de bizcochuelo de mandarina es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y llena de aroma cítrico. La mandarina aporta frescura y un sabor natural irresistible. Es una delicia fácil y perfecta para acompañar el mate, el café o el té. ¡Manos a la obra!

1- Lavar las mandarinas , retirar las semillas y cortar en trozos con cáscara.

2- Procesar las mandarinas junto con los huevos, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Volcar la mezcla en un bowl y agregar el azúcar.

4- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.

5- Colocar la preparación en un molde enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el bizcochuelo esté dorado.

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De la cocina a la mesa

El bizcochuelo de mandarina es una de las recetas más aromáticas y fáciles de preparar. Esta receta aprovecha la fruta entera para lograr un sabor intenso y una textura húmeda irresistible. Es ideal para desayunos, meriendas o para acompañar una infusión caliente. Además, se prepara rápidamente y con ingredientes simples que suelen estar en casa. El perfume cítrico de la mandarina llena la cocina y convierte este budín en una opción muy tentadora. Este bizcochuelo casero es práctico, rendidor y perfecto para disfrutar algo dulce y fresco. ¡A disfrutar!