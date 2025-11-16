Queso fundido con chorizo: receta fácil, deliciosa y lista en minutos

Esta receta de queso fundido con chorizo es una de las más populares en reuniones y comidas informales. Combina el sabor intenso del chorizo con la suavidad del queso derretido, creando un antojito perfecto para compartir con tortillas o totopos . Es sencilla, rápida y llena del auténtico sabor mexicano.

La receta puede adaptarse fácilmente sustituyendo el chorizo por champiñones, rajas o nopales, lo que demuestra que es una receta flexible, perfecta para quienes buscan alternativas más ligeras o vegetarianas.

1- Retira la piel del chorizo y colócalo en una sartén caliente.

2- Cocina a fuego medio hasta que esté bien dorado.

3- Agrega la cebolla y el ajo; sofríe hasta que se integren los sabores.

4- Incorpora el chile serrano si deseas un toque picante.

5- Coloca el chorizo cocido en un refractario apto para horno.

6- Cubre con el queso deshebrado o rallado.

7- Hornea a 180 °C durante 10 minutos o hasta que el queso esté completamente derretido y burbujeante.

8- Sirve caliente acompañado de tortillas o totopos.

Esta receta se popularizó en las cantinas mexicanas, donde el queso fundido con chorizo se servía como botana caliente para compartir entre amigos, convirtiéndose en una receta clásica de convivencia.

De la cocina a la mesa

El queso fundido con chorizo es una receta perfecta para compartir, ya que combina texturas y sabores que gustan a todos. Su preparación es muy simple y puede adaptarse con ingredientes como champiñones, pimientos o diferentes tipos de queso. Además, es un plato ideal para reuniones familiares, fiestas o como entrada antes de un plato fuerte. El contraste entre el queso suave y el chorizo dorado crea una mezcla irresistible que se disfruta mejor recién salida del horno. Preparar esta receta es una forma deliciosa de llevar a la mesa un antojito totalmente mexicano y lleno de carácter. ¡A disfrutar!