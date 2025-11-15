Espectacular receta de crema de limón para usar en copas, tartas o tortas
La receta de esta crema es perfecta para amantes del limón. Su consistencia la vuelve ideal para lucirse en postres caseros.
Si te gustan los postres con ese gustito fresco y ácido que despierta hasta el alma, esta receta de crema de limón te va a hacer feliz. Es ideal para rellenar tartas, tortas frías, vasitos individuales o usar como cobertura de galletitas. Se prepara rápido, con ingredientes que siempre hay en casa.
Rinde para una tarta o 10 vasitos
Ingredientes para una crema perfecta
2 limones jugosos (mejor si son criollos).
200 g de azúcar.
2 huevos.
50 g de manteca.
1 cda de almidón de maíz.
120 ml de agua.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien los limones y rallá solo la parte amarilla, sin llegar al blanco.
2. Exprimilos y reservá el jugo.
3. En una ollita, mezclá azúcar, huevos y almidón. Sumá el agua y la ralladura.
4. Cociná a fuego bajo, mezclando siempre hasta que espese.
5. Agregá el jugo de limón y seguí cocinando un minuto más.
6. Apagá el fuego, sumá la manteca y mezclá hasta integrar.
7. Dejá enfriar y guardá en la heladera en frasco o tupper.
Perfecta para meriendas, cumpleaños o para tener lista para cuando pinta antojo dulce. En heladera dura 5 días. También podés freezarla hasta 2 meses sin drama. El limón no solo le da ese gustito espectacular… ¡también ayuda a que la crema dure más! Un cítrico multitarea.