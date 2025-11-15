Exquisita receta de natilla de canela al estilo casero de la abuela
Una receta de natilla de canela suave, perfumada y con ese sabor de la infancia que siempre vuelve. Un postre simple, económico y lleno de tradición.
Esta receta de natilla de canela es una de esas preparaciones tradicionales que nos transportan directo a la cocina de la abuela. Su textura suave, el aroma cálido de la canela y su sabor dulce pero equilibrado la convierten en un postre ideal para cualquier día. Podés servirla sola, con galletitas, frutas o un toque extra de canela por encima.
Rinde 4 a 6 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para una natilla perfecta
-
500 ml leche.
120 g azúcar.
1 rama de canela (o 1 cda canela en polvo).
3 yemas de huevo.
30 g fécula de maíz.
1 cdita extracto de vainilla.
Opcional: canela molida para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una cacerola, calentá la leche con la rama de canela hasta que comience a hervir. Retirá del fuego, tapá y dejá reposar 10 minutos para que tome sabor.
2. En un bowl, mezclá las yemas, el azúcar y la fécula de maíz hasta obtener una crema sin grumos.
3. Retirá la rama de canela de la leche y volvé a calentarla. Sumá lentamente la mezcla de yemas, batiendo siempre con cuchara o batidor de mano.
4. Cociná a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que espese y tome textura de crema suave.
5. Apagá el fuego, agregá la vainilla y mezclá. Verté la natilla en compoteras o vasitos.
6. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.
Guardá la natilla tapada en heladera hasta 3 días. Si se espesa demasiado, podés batirla suave o añadir una cucharada de leche fría antes de servir. Antiguamente, la receta se espesaba sin fécula de maiz, solo con yemas, pero hoy la fécula asegura una crema más estable y sedosa. ¿La probás?.