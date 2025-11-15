Presenta:

Exquisita receta de natilla de canela al estilo casero de la abuela

Una receta de natilla de canela suave, perfumada y con ese sabor de la infancia que siempre vuelve. Un postre simple, económico y lleno de tradición.

Candela Spann

Increíble receta de natilla de canela cremosa que vas a querer repetir siempre.

Esta receta de natilla de canela es una de esas preparaciones tradicionales que nos transportan directo a la cocina de la abuela. Su textura suave, el aroma cálido de la canela y su sabor dulce pero equilibrado la convierten en un postre ideal para cualquier día. Podés servirla sola, con galletitas, frutas o un toque extra de canela por encima.

Rinde 4 a 6 porciones

Ingredientes para una natilla perfecta

  • 500 ml leche.

  • 120 g azúcar.

  • 1 rama de canela (o 1 cda canela en polvo).

  • 3 yemas de huevo.

  • 30 g fécula de maíz.

  • 1 cdita extracto de vainilla.

  • Opcional: canela molida para decorar.

Probá esta natilla de canela
La canela era un lujo: durante siglos fue una especia tan valiosa que se usaba como moneda y regalo para la realeza.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

1. En una cacerola, calentá la leche con la rama de canela hasta que comience a hervir. Retirá del fuego, tapá y dejá reposar 10 minutos para que tome sabor.

2. En un bowl, mezclá las yemas, el azúcar y la fécula de maíz hasta obtener una crema sin grumos.

3. Retirá la rama de canela de la leche y volvé a calentarla. Sumá lentamente la mezcla de yemas, batiendo siempre con cuchara o batidor de mano.

4. Cociná a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que espese y tome textura de crema suave.

5. Apagá el fuego, agregá la vainilla y mezclá. Verté la natilla en compoteras o vasitos.

6. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

Tiene un sabor increíble
La receta de natilla es muy antigua: se consumía en conventos y cocinas medievales, donde se espesaba solo con yemas.

Guardá la natilla tapada en heladera hasta 3 días. Si se espesa demasiado, podés batirla suave o añadir una cucharada de leche fría antes de servir. Antiguamente, la receta se espesaba sin fécula de maiz, solo con yemas, pero hoy la fécula asegura una crema más estable y sedosa. ¿La probás?.

