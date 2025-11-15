Explosiva receta de croissants rellenas de chocolate: una tentación para amantes del cacao
Estos croissants rellenos de chocolate son puro mimo al corazón. Una receta con masa esponjosa, crocantes y un centro chocolatoso que conquista a cualquiera.
Si tenés ganas de una factura casera que te haga quedar como panadero profesional, esta receta de croissants rellenos de chocolate son un golazo. Ideales para la merienda con unos buenos mates, chocolatada o café con leche. ¡Probála y después me contás!.
Rinde 10 a 12 croissants
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas croissants perfectas
Para la masa:
500 g harina 0000.
10 g sal.
60 g azúcar.
10 g levadura seca (o 25 g levadura fresca).
300 ml leche tibia.
1 huevo.
250 g manteca fría (para el hojaldrado).
Para el relleno:
200 g chocolate cobertura picado (o barritas tipo águila).
Para pincelar:
1 huevo batido con una pizca de leche.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Mezclá la levadura con un chorrito de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejá espumar.
2. En un bowl grande, poné harina, sal, azúcar, el huevo y el resto de la leche. Sumá la levadura activada y amasá hasta lograr una masa lisa.
3. Dejála descansar tapada durante 1 hora hasta que duplique volumen.
4. Estirá la masa en un rectángulo y agregá en el centro la manteca fría en bloque. Doblá como sobre, estirá y hacé 3 pliegues dejando reposar 20 minutos entre cada uno en heladera para que no se derrita la manteca.
5. Estirá nuevamente y cortá triángulos largos. En la base, poné trocitos de chocolate y enrollá dándoles forma de media luna.
6. Colocálos en placa enmantecada, dejá levar 40 minutos.
7. Pincelá con huevo y lleválo al horno fuerte (200 °C) 15 a 18 minutos hasta que estén bien doraditos.
Guardálos en un tupper bien cerrado hasta 3 días, o freezálos hasta 2 meses ya horneados y fríos. Para volver a disfrutarlos, calentá 5 minutos al horno y quedan como recién hechos. Hay panaderías francesas que rechazan vender croissants rellenos diciendo que “la receta original no lleva nada adentro. ¡Probála y después me contás!.