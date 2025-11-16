Receta de pimientos rellenos de bacalao: el clásico español más cremoso y delicioso

Esta receta de pimientos rellenos de bacalao es un clásico de la cocina del norte de España, especialmente apreciado por su suavidad y sabor intenso. La receta combina pimientos asados con un relleno cremoso de bacalao y bechamel , creando un plato elegante, tradicional y perfecto para servir tanto en ocasiones especiales como en comidas familiares.

Aunque suele usarse bechamel, algunas versiones de la receta incorporan brandada de bacalao, lo que intensifica su sabor y textura.

1- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla y los ajos picados hasta que estén tiernos.

2- Añade el bacalao desmigado y cocina unos minutos hasta que se integre bien.

3- En otra sartén, derrite la mantequilla, agrega la harina y mezcla. Incorpora la leche poco a poco hasta obtener una bechamel suave.

4- Mezcla el bacalao con la bechamel y ajusta sal, pimienta y nuez moscada.

5- Rellena los pimientos del piquillo con la mezcla, usando una cuchara o manga pastelera.

6- Colócalos en una bandeja y cúbrelos con salsa de tomate o nata.

7- Hornea 15 minutos a 180 °C y sirve calientes.

En algunos monasterios del norte de España, esta receta se preparaba en Semana Santa, cuando el bacalao era el pescado más consumido. En algunos monasterios del norte de España, esta receta se preparaba en Semana Santa, cuando el bacalao era el pescado más consumido. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los pimientos rellenos de bacalao son una receta que destaca por su equilibrio entre dulzura y suavidad. El bacalao, un ingrediente fundamental en la gastronomía española, se combina aquí con una bechamel delicada que aporta cremosidad. Esta receta es ideal para ocasiones especiales o como entrante elegante en una comida tradicional. Además, su versatilidad permite prepararlos con antelación y hornearlos justo antes de servir, conservando todo su sabor. Los pimientos aportan un toque ahumado y delicado, mientras que la salsa final, ya sea de tomate o nata, completa un plato que representa la cocina casera en su máxima expresión. ¡A disfrutar!