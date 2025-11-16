Receta de pimientos rellenos de bacalao: el clásico español más cremoso y delicioso
Prepara esta receta paso a paso de pimientos rellenos de bacalao, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de pimientos rellenos de bacalao es un clásico de la cocina del norte de España, especialmente apreciado por su suavidad y sabor intenso. La receta combina pimientos asados con un relleno cremoso de bacalao y bechamel, creando un plato elegante, tradicional y perfecto para servir tanto en ocasiones especiales como en comidas familiares.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos pimientos rellenos de bacalao perfectos
Rinde 4 porciones.
- 12 pimientos del piquillo.
- 300 g de bacalao desalado y desmigado.
- 1 cebolla pequeña.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 30 g de mantequilla.
- 30 g de harina.
- 300 ml de leche.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Nuez moscada (opcional).
- 200 ml de salsa de tomate o nata para cocinar (para cubrir).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla y los ajos picados hasta que estén tiernos.
2- Añade el bacalao desmigado y cocina unos minutos hasta que se integre bien.
3- En otra sartén, derrite la mantequilla, agrega la harina y mezcla. Incorpora la leche poco a poco hasta obtener una bechamel suave.
4- Mezcla el bacalao con la bechamel y ajusta sal, pimienta y nuez moscada.
5- Rellena los pimientos del piquillo con la mezcla, usando una cuchara o manga pastelera.
6- Colócalos en una bandeja y cúbrelos con salsa de tomate o nata.
7- Hornea 15 minutos a 180 °C y sirve calientes.
De la cocina a la mesa
Los pimientos rellenos de bacalao son una receta que destaca por su equilibrio entre dulzura y suavidad. El bacalao, un ingrediente fundamental en la gastronomía española, se combina aquí con una bechamel delicada que aporta cremosidad. Esta receta es ideal para ocasiones especiales o como entrante elegante en una comida tradicional. Además, su versatilidad permite prepararlos con antelación y hornearlos justo antes de servir, conservando todo su sabor. Los pimientos aportan un toque ahumado y delicado, mientras que la salsa final, ya sea de tomate o nata, completa un plato que representa la cocina casera en su máxima expresión. ¡A disfrutar!