Probá esta receta de papas fritas con queso cheddar y deleitate con su sabor intenso
Combiná el crocante de las papas con la cremosidad del queso cheddar en esta receta fácil, rápida y súper sabrosa.
Si querés una receta irresistible, rápida y con sabor a clásico de bar, estas papas fritas con queso cheddar son la opción perfecta. Doradas, crujientes y cubiertas con una salsa cremosa que se derrite, combinan lo mejor del comfort food en un solo plato.
Ingredientes para unas papas fritas perfectas
Rinde 2 a 3 porciones
- 3 papas grandes.
- Aceite para freír.
- Sal a gusto.
- 100 g de queso cheddar rallado o en hebras.
- 50 ml de crema de leche.
- 1 cucharada de manteca.
- Pimienta negra (opcional).
- Ciboulette o perejil picado (para decorar).
Paso a paso ¡muy fácil!
Prepará las papas: pelalas (si querés) y cortalas en bastones parejos. Enjuagalas con agua fría para quitar el exceso de almidón y secalas bien con papel de cocina.
Calentá aceite en una sartén profunda o freidora. Cociná las papas a fuego medio hasta que estén tiernas, luego subí el fuego y freí hasta que queden bien doradas. Escurrí sobre papel absorbente.
Hacé la salsa cheddar: en una ollita, derretí la manteca, agregá la crema y el queso cheddar. Mezclá a fuego bajo hasta obtener una crema suave. Condimentá con pimienta a gusto.
Volcá la salsa caliente sobre las papas recién hechas y espolvoreá con ciboulette o perejil picado.
Esta receta de papas fritas con queso cheddar se disfruta mejor recién hecha, con la salsa aún tibia y el queso fundente. Si te sobra, podés conservarla en la heladera hasta 2 días y recalentar en horno o air fryer para recuperar el crocante.
El queso cheddar se originó en el pueblo inglés de Cheddar, en el siglo XII, y su color anaranjado tan característico se debe a la adición natural de achiote. ¡Un clásico con historia que nunca falla!.